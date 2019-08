Chicago Fire 6: trama e anticipazioni puntata stasera 6 agosto 2019

Anche questo martedì torna a farci compagnia Chicago Fire 6. La fiction statunitense, ideata da Michael Brandt e Derek Haas, andrà in onda stasera 6 agosto 2019 alle 21.20 su Italia 1.

Emergenze, missioni pericolose e incredibili salvataggi sono all’ordine del giorno per i coraggiosi pompieri e paramedici della caserma 51 sempre pronti a mettere a rischiare la propria vita pur di aiutare cittadini in difficoltà. Ma cos’ha in serbo per noi il quinto appuntamento di Chicago Fire 6?

La quinta puntata di Chicago Fire 6 si aprirà con l’episodio La legge della giungla in cui vedremo intensificarsi gli scontri tra Casey e Severide. Quando infatti un furgone con un detenuto viene coinvolto in un grave incidente stradale i due tenenti litigano sulla procedura di salvataggio da mettere in atto.

Nel frattempo è giunto quel giorno dell’anno in cui i padri portano la prole sul proprio posto di lavoro. Herrmann allora arriva in caserma con una delle sue figlie e chiede ai colleghi di aiutarlo ad intrattenerla e tenere alta la sua attenzione. Intanto Dawson e Brett si godono un trattamento rilassante in una centro benessere.

Trama e anticipazioni di stasera 6 agosto 2019

Nell’episodio di Chicago Fire 6 F come… Severide e Casey rischiano la vita quando precipitano all’interno di un fiume durante un intervento ad un palazzo in fiamme. Fortunatamente entrambi riescono a sopravvivere e tutto sembra tornare alla normalità. Giunge però in caserma un fotografo che chiede al coraggioso gruppo di pompieri di poter fare qualche scatto per mostrare al pubblico il lavoro quotidiano dei vigili del fuoco. Tuttavia ben presto Casey scopre che il professionista in realtà è interessato a Dawson e ha addirittura fotografato la donna mentre si faceva la doccia.

Intanto Stella è alla ricerca di un nuova casa in cui vivere e Brett e Gabriela cercano di scoprire cos’è successo in un campo per clochard in cui è avvenuta un’aggressione. Quali altre difficoltà dovranno affrontare i protagonisti di Chicago Fire?

