Fast & Furious – Hobbs e Shaw: trama, cast e anticipazioni del film

Fan di tutto il mondo gioite, Fast & Furious – Hobbs e Shaw è in dirittura d’arrivo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dall’8 agosto 2019, è stata diretta da David M. Leitch, regista statunitense noto al grande pubblico sia per la sua attività d’attore, stuntman e per aver lavorato dietro la macchina da presa in film come John Wick, Atomica bionda e Deadpool 2.

Il lungometraggio, sequel e spin-off dell’omonima saga, è ambientato due anni dopo quanto accaduto in Fast & Furious 8 ed ha come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham rispettivamente nel ruolo di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Fast & Furious – Hobbs e Shaw: trama e anticipazioni del film

Luke Hobbs e Deckard Shaw continuano a combattere l’uno contro l’altro con provocazioni e tentativi di eliminare l’avversario. I due uomini con personalità e vite completamente diverse, il primo è un poliziotto pluridecorato della Diplomatic Security Service mentre il secondo è un ex agente dell’esercito inglese da tempo immischiato in azioni illegali, sembrano destinati a combattersi per sempre ma un evento cambia completamente le prospettive future di entrambi.

Quando Luke e Shaw scoprono che Brixton, anarchico che grazie alle nuove tecnologie è stato geneticamente potenziato, è in possesso di un’arma biologica che potrebbe cambiare il genere umano i due coraggiosi uomini decidono di mettere da parte i propri rancori per combattere il pericoloso criminale. Riusciranno a portare a termine la missione i protagonisti di Fast & Furious?

Il cast del film

In Fast & Furious Dwayne Johnson interpreta Luke Hobbs mentre Jason Statham è Deckard Shaw. Idris Elba recita la parte di Brixton Lore, Vanessa Kirby quella di Hattie Shaw e Eiza González è Madam M. Inoltre Helen Mirren è Magdalene Shaw, Cliff Curtis è Jonah Hobbs e Roman Reigns veste i panni di Mateo.

Hanno partecipato al film anche Josh Mauga nei ruolo di Timo, John Tui in quello di Kal e Lori Pelenise Tuisano che interpreta Sefina. Infine Eliana Sua veste i panni di Sam, Rob Deleaney quelli di Loeb, Charlize Theron è Cipher e Ryan Reynolds recita la parte di Locke. Completano il cast di Fast & Furious Kevin Hart nel ruolo di Dickey, Stephanie Vogt in quello della commentatrice e Eddie Marsan che è Andreiko.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it