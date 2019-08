Julia Franz Richter: chi è in Spirito libero e biografia dell’attrice

Julia Franz Richter è una delle attrici più apprezzate della televisione austriaca. L’affascinante e giovane donna ha conquistato il pubblico interpretando ruoli diversi in fiction di forte richiamo dimostrando di essere un’artista completa.

Complice la sua innegabile bellezza, non possiamo definire il suo successo come un evento causale. Richter infatti ha alle spalle anni di lavoro e studio per sviluppare al meglio e perfezionare le sue spiccate doti attoriali. Ma cosa sappiamo della vita di Julia Franz Richter?

Biografia e carriera dell’attrice

Capelli biondi, lineamenti eleganti ed occhi azzurri. Così si presenta la splendida artista che ha fatto impazzire migliaia di persone. Julia Franz Richter è nata nel 1991 a Wiener Neustadt, città della Bassa Austria a sud di Vienna. Fin da piccola coltiva la passione per cinema, televisione e teatro sognando di poter entrare un giorno nello scintillante mondo dello spettacolo. Concluso il liceo, Julia studia letteratura per poi iscriversi nel 2012 all‘Università di Musica e Arte Drammatica di Graz conseguendo la laurea nel 2016.

Durante il percorso formativo Richter muove i primi passi nel mondo della recitazione prendendo parte ad alcune opere teatrali come La bisbetica domata, Johnny Breitwieser e Kasimir e Karoline. Dopo aver interpretato Hermia in Sogno di una notte di mezza estate, Franz approda al cinema con il film L’animale, dramma diretto da Katharina Mückstein. Oramai consapevole del proprio talento, Julia ottiene un piccolo ruolo nel lungometraggio televisivo Defenseless e successivamente entra a far parte del Münchner Volkstheater, teatro urbano di Monaco. Nel corso degli anni ha poi alternato al teatro, serie tv e pellicole per il piccolo schermo ottenendo sempre risultati soddisfacenti.

Julia Franz Richter: chi è in Spirito libero

Richter ha recitato in Medea, Beautiful New World e anche nelle fiction Murder by the Lake, Fett und Fett e Tatort. Infine l’artista nel 2017 ha ottenuto il ruolo da protagonista nella serie televisiva Trakehnerblut che andrà in onda in Italia con il titolo Spirito libero dal 6 agosto 2019 su canale 5.

Nello sceneggiato Julia interpreta Alexandra Winkler, ragazza di ventitré anni che conduce una vita tranquilla con i genitori adottivi. La sua routine viene però sconvolta quando scopre di essere l’unica erede del cavallo di razza Trakehner appartenuto al padre illegittimo Karl Hochastetten. Questo inatteso evento metterà in discussione tutte le convinzioni della giovane donna che conoscerà anche la sua famiglia naturale.

