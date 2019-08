Superquark 2019: servizi e anticipazioni di stasera 7 agosto su Rai 1

Oggi 7 agosto alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Superquark 2019. Il programma di divulgazione scientifica per eccellenza approda ad una nuova ed emozionante puntata con immagini esclusive, servizi d’approfondimento e interviste speciali.

Impossibile immaginare la trasmissione diretta da qualcuno che non sia Piero Angela che infatti, come di consueto, sarà la nostra guida nel magico viaggio della conoscenza. Ma cos’ha in serbo per noi stasera Superquark 2019?

Superquark 2019: servizi e anticipazioni di stasera 7 agosto su Rai 1

Superquark 2019 tra poche ore aprirà le porte del suo studio con un documentario della BBC frutto di ben quattro anni di lavoro e dedicato alle dinastie del regno animale. Dall’India all’Africa fino ad arrivare all’Antartide avremo modo di osservare non solo le bellezze della natura ma anche le difficoltà che ogni specie deve affrontare per sopravvivere.

Al Polo sud la troupe durante le riprese si è trovata al cospetto di una situazione difficile da gestire quando un gruppo di pinguini è rimasto intrappolato in un burrone. Regola ferrea dei documentaristi è quella di non intervenire mai per rispettare il normale corso della natura. Tuttavia dopo alcuni momenti di esitazione, la squadra di specialisti ha deciso di aiutare gli uccelli acquatici in difficoltà.

Servizi e anticipazioni di stasera 7 agosto 2019

Il secondo servizio di Superquark 2019 sarà dedicato all’obesità infantile. Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich sono partiti alla volta di Reggio Emilia dove ricercatori, pediatri ed epidemiologi lottano ogni giorno si impegnano nella lotta contro questa condizione medica che costituisce un rischio per la salute di migliaia di bambini. Questa volta Alberto Angela si è recato nel Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston dove vengono monitorate tutte le attività della Stazione Spaziale Internazionale. Ma le sorprese di Superquark non finiscono qui.

Barbara Bernardini e Marco Visalberghi ci guideranno alla scoperta di cosa avviene sull’Etna e ascolteremo i suoni emessi dai vulcani prima di un’eruzione non udibili dall’orecchio umano ma captati da microfoni speciali. Ci sarà poi anche un servizio d’approfondimento dedicato all’autismo con un focus sulle ricerche fino ad oggi condotte su questa particolare condizione non facile da comprendere. Infine entreremo nel mondo del traffico spaziale e successivamente seguiremo Paolo Magliocco e Giulia De Francovich sulle tracce dei Neanderthal in Toscana.

Superquark 2019: le rubriche

Come di consueto, anche questa settimana non mancheranno le rubriche di Superquark 2019. In Psicologia di una bufala Massimo Polidoro ci spiegherà cosa sono i deepfake, video manipolati attraverso l’intelligenza artificiale.

Con Dietro le quinte della storia il professor Alessandro Barbero ci porterà nel mondo delle ambascerie giapponesi in Europa tra il XXVI e XVII secolo. In conclusione la dottoressa Elisabetta Bernardi in La scienza in cucina ci racconterà cosa sono le vertical farm.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it