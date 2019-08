Maximilian: trama, cast e anticipazioni prima-seconda puntata su Rai 3

Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Maximilian. La miniserie televisiva tedesca, diretta da Andreas Prochaska e sceneggiata da Martin Ambrosch, approda sulla terzo canale di Stato con due imperdibili appuntamenti.

Il dramma storico, il cui titolo originale è Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe, è ambientato nel XV secolo dopo la morte di Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Il regno passa nelle mani della figlia Maria evento che scatena una vera e propria lotta al potere tra il figlio dell’imperatore Federico e Luigi XI. Ma qual è la sinossi della fiction?

Maximilian: trama e anticipazioni prima e seconda puntata su Rai 3

Nel 1477 il duca di Borgogna Carlo il Temerario muore lasciando come unica erede di tutti i suoi possedimenti la figlia Maria. Tuttavia la legge non permette ad una donna di governare e la giovane regnante deve sposarsi o con Maximilian, figlio dell’imperatore Federico, o con il delfino di Francia. La scelta ricade sul primo pretendente e il matrimonio viene celebrato per procura.

Poco dopo il lieto evento, giungono a corte de Commynes e Franchois Coppenhole che provano in tutti i modi a far annullare le nozze e cercano di convincere Maria. Fallito il tentativo, Luigi XI progetta di incitare la borghesia di Gand ad insorgere contro la nobile donna e Maximilian e inoltre commissiona l’omicidio di quest’ultimo.

Massimiliano dichiara guerra alla Francia

A questo punto il figlio dell’imperatore Federico, non vendendo altre soluzioni, decide di muovere guerra contro la Francia. Il neo sposo non ha però le risorse economiche necessarie per l’impresa ma convince il mercante Ulrich Fugger del Giglio a concedergli un prestito.

Nel frattempo tra Maria e il marito si crea un legame sempre più forte e dal loro amore nasce il loro primo figlio. Inaspettatamente Maximilian viene ferito ma dopo un breve periodo di convalescenza torna più forte di prima. Il valoroso regnante, nonostante il suo esercito sia numericamente inferiore a quello dell’avversario, sfida il nemico francese che dopo un’incredibile battaglia viene sconfitto.

Maximilian: il cast

Christa Théret interpreta Maria di Borgogna, Jannis Niewöhner è Maximilian e Alix Poisson è Margareta di York. Jean-Huhues Anglade veste i panni del re Luigi XI di Francia, Miriam Fussenegger quelli di Johanna di Hallewyn e Stefan Pohl è Wolf von Polheim. Nicolas Wanczycki recita nella parte di Filippo de Commynes, André Penvern in quella di Guillaume Hugonet e Raphaël Lenglet è Oliver de la Marche. Johannes Krisch ricopre il ruolo di Haug von Werdenberg, Tobias Moretti quelli di Federico III d’Asburgo e Sylvie Testud è Carlotta di Savoia.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Harald Windisch che interpreta Georg Rudolfer, Thierry Pietra nei panni di Oliver le Daim e Lil Epply in quelli di Rosina von Kraig. Max Baissette è il Delfino Carlo, Sebastian Blomerg è Jan Coppenhole e Christoph Luser recita la parte di Franchois. Inoltre Aaron Friesz è Bertram, Fritz Karl è Adolfo di Egmond e Martin Wuttke è Ulrich Fugger. Sono presenti nel cast di Maximilian anche Yvon Back nel ruolo di Guy de Brimeu, Carolin Godard in quello di Anna di Francia, Melusine Mayence nella parte di Giovanna e Alessandra Dietzel in quella di Cunegonda. Infine Paul Faßnacht è Heinrich Suderman, Alexander Fennon è il consigliere, Axel Pape intepreta Peter Rinck e Christian Strasser veste i panni di Pestaarzt. Completano la fiction Erwin Steinhauer nel ruolo del Signor di Hallewyn e Mark Zak in quello di Mattia Corvino.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it