Liverpool-Norwich City: pronostico, formazioni e dove vederla in tv

Venerdì 9 Agosto 2019 alle ore 21:00 si giocherà ad Anfield il primo match della nuova stagione di Premier League tra Liverpool e Norwich City.

I vincitori della Champions contro i neopromossi

Si alza finalmente il sipario sulla Premier League 2019-2020! La partita che aprirà il primo turno di campionato, e di conseguenza l’intera stagione, sarà l’interessante Liverpool-Norwich che si disputerà ad Anfield venerdì 9 agosto alle ore 21:00. La partita metterà di fronte ai freschi vincitori della Champions League, e secondi classificati in Premier dopo una lotta avvincente durata mesi col City, il neopromosso Norwich fresco vincitore della Championship.

I Reds si ripresenteranno con la consueta formazione 4-3-3 ammirata lo scorso anno, solo che non ci sarà Mané dal primo minuto perché impegnato nel recupero da un infortunio rimediato in Coppa d’Africa che non ha ancora smaltito del tutto, al suo posto giocherà il redivivo Oxlade-Chamberlain. Il tecnico del Norwich, il tedesco Daniel Farke, ha scelto di puntare sul gruppo che ha permesso ai Canaries di ottenere la promozione in Premier League andando ad acquistare sul mercato poche pedine ma di livello: il terzino destro Byram dal West Ham, il portiere Fährmann dallo Schalke, l’attaccante Josip Drmic dal Gladbach e la giovanissima e talentosa ala Roberts dal City. Fährmann non sarà disponibile da subito visto l’ambientamento e lo smaltimento di un piccolo infortunio, pertanto a difendere tra i pali del 4-2-3-1 di Farke troveremo ancora Krul, così come in tutti gli altri ruoli rivedremo ancora i ragazzi che hanno dominato la Championship fatta eccezione per l’ala destra che sarà il nuovo arrivato Roberts.

Liverpool-Norwich probabili formazioni:

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Wilson.

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Klose, Lewis; Hanley, Trybull; Roberts, Stiepermann, Cantwell; Pukki.

Il pronostico per Liverpool-Norwich City

Il Liverpool è ovviamente favorito, tra le due squadre c’è chiaramente un abisso e puntare su un OVER 2,5 (quota 1.45) non ci sembra affatto una cattiva idea. Se volete andarci più cauti, anche il NO GOAL (quota 1.55) è una buona idea.

Dove vedere Liverpool-Norwich City

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle 21:00.

