Il Mistero di Aylwood House: trama, cast e anticipazioni del film su Rai 2

Stasera 8 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Il Mistero di Aylwood House. La pellicola del 2017 è stata diretta da Melissa Joan Hart, attrice statunitense nota al grande pubblico per i suoi ruoli da protagonista nelle serie televisive Sabrina, vita da strega, Clarissa e Melissa & Joey.

Il thriller dalle atmosfere horror è in realtà il remake del film degli anni ’80 uscito in Italia con il titolo Gli occhi del parco a sua volta tratto dal romanzo di Florence Engel Randall A Watcher in the Woods. Ma qual è la sinossi del lungometraggio?

Il Mistero di Aywood House: trama e anticipazioni del film su Rai 2

Il Mistero di Aylwood House racconta la storia di una famiglia americana che parte alla volta di Northrop, cittadina dell’Inghilterra, per trascorrere le vacanze estive in una vecchia casa di campagna. Paul, sua moglie e le due figlie Jan ed Ellie si trasferiscono ad Aylwood House, un villa che sembra uscita da un fiaba horror. L’edificio oltre ad essere in rovina è circondato da un fitto bosco attorno al quale aleggia un’inquietante leggenda. Secondo gli abitanti del luogo infatti gli animali non sono gli unici a vagare per la selva ma tra la la rigogliosa flora si aggira uno spirito tormentato che in cerca di giustizia.

A rendere ancora più spaventoso Il mistero di Aylwood House si aggiunge il fatto che trent’anni prima una bambina si è inoltrata nel bosco senza più fare ritorno. La piccola in realtà era proprio la figlia della padrona della casa in cui alloggiano i protagonisti. Inizialmente tali racconti sembrano frutto della fervida immaginazione popolare ma quando la famiglia americana si ritrova al cospetto di strani rumori, apparizioni ed eventi inspiegabili lo scetticismo lascerà spazio al terrore puro.

Il cast del film

In Il Mistero di Aylwood House Anjelica Huston interpreta la signora Aylwood mentre Tallulah Evans è Jan Carstairs. Nicholas Galitzine veste i panni di Mark Fleming, Dixie Egerickx quelli di Ellie Carstair e Rufus Wright recita la parte di Paul Carstairs.

Hanno partecipato al film anche Melanie Gutteridge nel ruolo di Kate Taylor, Rebecca Acock in quello di Karen Aylwood e Benedict Taylor che è John Keller. Completano il cast de Il Mistero di Aylwood House John Cording e Di Botcher nei panni della signora Thayer.

