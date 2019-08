Cliffhanger – L’ultima sfida: trama, cast e anticipazioni del film su Rete 4

Stasera 8 agosto 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda Cliffhanger – L’ultima sfida. La pellicola del 1993 è stata diretta da Renny Harlin, regista noto al grande pubblico per film come Nightmare 4 – Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Spy, Blu profondo, Nella mente del serial killer, L’esorcista – La genesi e Devil’s Pass.

Il lungometraggio ad alta tensione segue le vicende di Gabriel Walker, operatore di soccorso delle montagne rocciose che torna a scalare dopo un tragico incidente che lo ha allontanato dal proprio lavoro. Ma qual è la sinossi di Cliffhanger?

Cliffhanger – L’ultima sfida: trama e anticipazioni del film su Rete 4

Le Rocky Mountains sono una seconda casa per Gabriel, detto Gabe, Walker. Per l’uomo, esperto operatore di soccorso ad alta quota, quei luoghi non hanno segreti fino a quando non succede qualcosa che cambia completamente la sua vita. Durante un’escursione Sarah, fidanzata del suo migliore amico Hal Tucker, per una fatalità perde l’equilibrio e muore precipitando nel vuoto nonostante il disperato tentativo di Gabriel di salvarla. Distrutto dal dolore e dai sensi di colpa, Walker lascia il lavoro e trova rifugio in un posto lontano da tutti.

A distanza di un anno dal tragico evento, Jessie Deighan, partner del protagonista di Cliffhanger e anche lei impegnata nel salvataggio ad alta quota, chiede a Gabe di aiutarla e dopo un primo momento di esitazione l’uomo accetta. Giunti sul luogo Walker scopre che il gruppo in difficoltà è in realtà una banda di assassini che sta cercando di recuperare delle valigie con denaro perse durante un incidente aereo. Riusciranno a salvarsi i due fidanzati?

Il cast del film

Protagonista di Cliffhanger è Sylvester Stallone che interpreta Gabriel Walker. John Lithgow è Eric Qualen, Michael Rooker è Hal Tucker e Janine Turner recita la parte di Jessie Deighan. Inoltre Rex Linn veste i panni di Richard Travers, Caroline Goodall quelli di Kristel e Leon Robinson è Kynette.

Hanno partecipato al film anche Craig Fairbass nel ruolo di Delmar, Gregory Scott Cummins in quello di Ryan e Denis Forest che interpreta Heldon. Michelle Joyner è Sarah, Max Perlich è Evan e Paul Winfield è Walter Wright. Ralph Waite recita nella parte di Frank, Trey Browell quella di Brett e Zach Grenier è Davis. Infine Vyto Ruginis veste i panni di Matheson, Don S Davis quelli di Stuart e Derek Hoxby è Hayes. Completano il cast di Cliffhanger Kevin Donald nel ruolo di Ray e Jeff Blynn in quello di Marvin.

