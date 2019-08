The Quake – Il terremoto del secolo: trama, cast completo e anticipazioni

Amanti dei disaster movie gioite, è approdato in Italia The Quake- Il terremoto del secolo. La pellicola del 2018 è stata diretta da John Andreas Andersen, regista norvegese noto soprattutto per aver curato la fotografia di film come Babycall, Headhunters, Next Door e Molta gente vive in Cina.

Il thriller ad alta tensione, il cui titolo originale è Skjelvet, segue il disperato tentativo di un brillante geologo di convincere gli abitanti di Oslo che sta per scatenarsi uno sciame sismico così violento da essere capace di radere al suolo la città. Ma qual è la sinossi di The Quake?

The Quake – Il terremoto del secolo: trama e anticipazioni del film al cinema

Kristian Elkjord è un geologo di talento che ha perso tutti gli affetti a causa della sua ossessione per il lavoro. Distratto e sempre concentrato sullo studio della materia solida, liquida e gassosa che costituisce la Terra, il professionista viene lasciato dalla moglie Idun, stanca di essere messa sempre al secondo posto. Solo e lontano dai due figli Sondre, studente universitario, e la piccola Julia, nonostante un incessante dolore interiore lo tormenti, Kristian continua le ricerche scientifiche.

Proprio durante le sue indagini il protagonista di The Quake scopre che ad Oslo sta per scatenarsi un terremoto violentissimo che potrebbe distruggere l’intera città. Elkjord allora inizia una corsa contro il tempo per tentare di avvisare la popolazione che però non crede alla sue parole. Il geologo però non ha alcuna intenzione di arrendersi e proverà in tutti i modi a salvare la sua famiglia che è in grave pericolo.

Il cast completo del film

In The Quake Kristoffer Joner interpreta Kristian Eikjord mentre Ane Dahl Torp è Idun Karlesen. Hang Tran veste i panni di una vittima, Kathrine Thorborg Johansen quelli di Marit Lindblom e Edith Haagenrud Sande è Julia Eikjord. Hanno partecipato al film anche Catrin Sagen, Stig Amdam nel ruolo di Johannes Løberg e Jonas Hoff Oftebro in quello di Sondre Eikjord. Inoltre Per Frisch è Kondrad Lindblom e Hanna Skogstad è Mia.

Runar Døving recita la parte del professore mentre Agnes Bryhn Røysamb interpreta Agnes. Completano il cast di The Quake: Mads A. Andersen, Kyrre Mosleth, Emilia Oldani, Petter Wold Kraglund, Vilde K. Worren, Fredrik Skavlan, Ravdeep Singh Bajwa e Tina Schei.

