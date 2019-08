Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah. Trama, cast e anticipazioni film

Stasera 9 agosto 2019 alle 21.20 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda Rosamund Pilcher: Una tata per Noah. La pellicola del 2018 è stata diretta da Heidi Kranz, regista nota soprattutto al pubblico tedesco per film come Lilly Schönauer – Umweg ins Glück, Natalie – Die Hölle nach dem Babystrich e Amor y muerte en Java.

Il lungometraggio sentimentale racconta la storia di Amy Truman, ragazza costretta a fare la baby sitter per rispettare le volontà della madre defunta. Per completare la sua formazione la giovane donna dovrà occuparsi di Noah, ragazzo autistico bisognoso d’aiuto. Ma qual è la sinossi di Rosamunde Pilcher?

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah: Trama e anticipazioni film

Fare la bambinaia non è il sogno nel cassetto di Amy Truman. Tuttavia la ragazza è costretta a intraprendere questa carriera per rispettare le ultime volontà della madre defunta. Proprio l’insofferenza nei confronti di un lavoro che non ama ma deve necessariamente svolgere porta la giovane donna a fallire nella sua missione di tata tanto da rischiare di essere cacciata dalla Nanny School di Boldham.

L’ultima occasione per la protagonista di Rosamunde Pilcher risiede in Noah, ragazzo autistico del quale il padre si è sempre occupato ma che dopo aver avuto un ictus non riesce a gestire le esigenze del figlio. Controvoglia ma consapevole che un altro disastro significherebbe l’espulsione dall’accademia, Truman accetta il nuovo incarico. Inizialmente la giovane donna sembra incapace di stabilire un contatto con Noah ma con il passare dei giorni Amy riesce ad entrare in sintonia con il ragazzo. Motivata ed entusiasta, la protagonista mette in pericolo tutto il lavoro svolto quando inizia a provare un trasporto sentimentale per Ryan, l’affascinante fratello del suo assistito.

Il cast del film

In Rosamunde Pilcher Ruby O. Fee interpreta Amy Truman mentre Rufus Beck è Andrew Rushton. Vijessna Ferkic veste i panni di Ryan Rushton e Marc Schöttner quelli di Ryan.

Completano il cast del film Jonathan Beck nel ruolo di Noah Rushton e Anja Nejarri in quello di Lisa Browning.

