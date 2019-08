Mission Impossible III: trama, cast e anticipazioni del film su Rete 4

Siete in cerca di un film di spionaggio? Allora Mission Impossibile III potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2006, in onda stasera 9 agosto 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta da J.J. Abrams, regista statunitense noto al grande pubblico per lungometraggi come Star Trek, Super 8, Into Darkness – Star Trek e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Il thriller ad alta tensione rappresenta il terzo capitolo dell’omonima saga che ha come protagonista l’agente speciale Ethan Hunt, interpretato dall’attore hollywoodiano Tom Cruise, sempre alle prese con difficili e rischiose missioni segrete. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Mission Impossible III: trama e anticipazioni del film su Rete 4

Pur lavorando ancora per la Impossibile Mission Force, Ethan Hunt non fa più parte della sezione operativa ma si occupa dell’addestramento delle reclute. Lontano dai pericoli, l’uomo conosce l’infermiera Julia Meade con la quale ben presto inizia una storia d’amore. Proprio il giorno del loro fidanzamento, l’ex agente viene contattato da un suo vecchio collega che gli chiede di partecipare ad una delicata missione di salvataggio: una sua allieva durante delle indagini segrete a Berlino è riuscita ad ottenere delle informazioni importanti ma poco dopo è stata catturata. Hunt accetta l’incarico ma purtroppo l’impresa fallisce e la ragazza muore non prima però di rivelare al protagonista di Mission Impossible III che c’è una talpa all’IMF. Sconvolto dall’accaduto, Ethan decide di continuare le indagini per dare la caccia agli assassini della sua collega che in realtà sono i membri di un’organizzazione terroristica guidata da Owen Davian.

Tra inseguimenti, scontri, sparatorie e scioccanti rivelazioni l’agente speciale partirà alla volta della Città del Vaticano. Si è recato in Italia infatti il leader del banda criminale per vendere una misteriosa arma chimica dal nome in codice Zampa di Lepre. Tuttavia la situazione si complicherà ulteriormente quando la Julia verrà rapita e Hunt, partito senza il consenso del capo dell’agenzia Theodore Brassel, sarà catturato dalle guardie dell’IMF.

Il cast del film

In Mission Impossible III Tom Cruise interpreta Ethan Hunt mentre Philip Seymour Hoffman è Owen Davian. Ving Rhames veste i panni di Luther Stickell, Billy Crudup quelli di John Musgrave e Michelle Monaghan recita la parte di Julia Meade. Hanno partecipato al film Jonathan Rhys-Meyers nel ruolo di Declan Gormley e Keri Russell in quello di Lindsey Farris. Maggie Q è Zhen Lei, Simon Pegg è Benjo Dunn e Laurence Fishburne è Theodore Brassel. Inoltre Bahar Soomekh interpreta la traduttrice di Owen, Carla Gallo è Beth e Bellamy Young è Rachael.

Fanno parte del cast di Mission Impossible III anche Paul Keeley nel ruolo di Ken, Jan Daly in quello della madre di Giulia, Greg Grunberg nella parte di Kevin e Sabra Williams in quella di Annie. Rose Rollins è Ellie, Sasha Alexander è Mellissa e Tracy Middendorf interpreta Ashley. Aaron Paul veste i panni di Rick, Tony Guma quelli di Jim e Anne Betancourt è Sally. Infine Andrea Sartoretti è un automobilista, Francesco De Vito è il prete, Giorgio Marchesi recita la parte della guardia del Vaticano, José Zúñiga quella di Pete e Michelle Arthur è l’hostess.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it