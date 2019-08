Amori che non sanno stare al mondo: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera 9 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Amori che non sanno stare al mondo. La pellicola del 2017 è stata diretta da Francesca Comencini, autrice dell’omonimo romanzo da cui è tratta l’opera cinematografica e nota al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in film come Pianoforte, La luce del lago, Le parole di mio padre, Mi piace lavorare e A casa nostra.

Il lungometraggio dal sapore agrodolce racconta la storia di Flavia e Claudio che dopo una lunga e tormentata relazione si lasciano. Entrambi dovranno rimettersi in gioco e fare i conti con le conseguenze dei proprie azioni. Ma qual è la sinossi di Amori che non sanno stare al mondo?

Amori che non sanno stare al mondo: trama e anticipazioni del film

Flavio e Claudia sono due professori universitari che hanno avuto una travolgente e complicata storia d’amore. Diversi nel carattere e nella visione del mondo, la coppia dopo alti e bassi si separa soprattutto per volontà del docente che sembra intimorito dall’impetuosa, eclettica e romantica personalità della partner.

Flavio sembra adattarsi subito al nuova situazione sentimentale a differenza di Claudia che non accetta la fine della relazione e spera ancora di poter cambiare le cose. Mentre la donna infatti si preoccupa solo di riconquistare il compagno, il cuore dell’affascinante professore è stato già rubato da Giorgia, giovane e bellissima ragazza trentenne. Distrutta dalla notizia, la protagonista di Amori che non sanno stare al mondo non si capacita di come l’ex sia riuscito in così breve tempo a gettarsi tra le braccia di un’altra. Tra malintesi, litigi e momenti di riflessione la donna ferita si riavvicinerà ad un sua amica con la quale stringerà un rapporto intenso e profondo.

Il cast del film

In Amori che non sanno stare al mondo Lucia Mascino interpreta Claudia mentre Thomas Trabacchi è Flavio. Valentina Bellè recita la parte di Nina e Carlotta Natoli quella di Diana.

Completano il cast del film Camilla Semino Favro nei panni di Giorgia e Iaia Forte in quelli di Mara Semeraro.

