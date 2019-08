The Irishman: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film al cinema

Manca davvero poco all’esordio sul grande e piccolo schermo di The Irishman. Quando si parla di pellicole dirette da Martin Scorsese le presentazioni non sono necessarie. Il regista statunitense di fama mondiale ha scritto pagine indelebili nella storia del cinema diventando un vero e proprio modello per milioni di aspiranti artisti.

Toro Scatenato, L’ultima tentazione di Cristo, Quei bravi ragazzi, Gangs of New York, Taxi Driver, Re per una notte, Shutter Island, Silence sono solo alcuni dei capolavori da lui firmati in cui nella maggior parte dei casi hanno recitato i suoi attori feticcio come Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Joe Pesci e Harvey Keitel. Ma vediamo insieme le caratteristiche di The Irishman!

Quando esce al cinema The Irishman

La data ufficiale dell’uscita di The Irishman non è ancora stata resa nota. Inizialmente la pellicola era stata concepita per il cinema e la distribuzione affidata alla Paramount salvo poi passare in corso d’opera a Netflix che ha deciso di finanziare il progetto.

Quello che è certo è che il lungometraggio debutterà al New York Film Festival 2019 al Lincoln Center venerdì 27 settembre per poi essere pubblicato sulla piattaforma a pagamento nel mese di ottobre e proiettato anche al cinema sebbene non sia ancora chiaro come verrà organizzata la distribuzione sul grande schermo del lungometraggio.

La trama del film

The Irishman è l’adattamento cinematografico del libro I Heard You Pain Houses scritto da Charles Brandt basato sulla vita di Frank Sheeran. Protagonista dell’opera è proprio quest’ultimo, veterano della seconda guerra mondiale coinvolto negli affari del mafioso Russell Bufalino e diventato sicario della spietata organizzazione criminale.

Attraverso le parole e i ricordi dell’ex soldato seguiremo da vicino una delle vicende che ha segnato la storia della politica americana: la scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa, caso rimasto irrisolto. Tra sparatorie, segreti, loschi affari e inaspettate collaborazioni, The Irishman ci porterà dietro le quinte della mafia.

The Irishman: il cast

Il lungometraggio ha potuto contare su di un cast stellare. Robert De Niro interpreta Frank Sheeran, Al Pacino è Jimmy Hoffa e Joe Pesci recita la parte di Russell Bufalino. Bobby Cannavale veste i panni di Joe Gallo, Harvey Keitel quelli di Angelo Bruno e Stephen Graham è Anthony Provenzano.

Hanno partecipato al film anche Kathrine Narducci nel ruolo di Carrie Bufalino, Domenick Lombardozzi in quello di Anthony Salerno e Jesse Plemons che interpreta Chuckie O’Brien. Anna Paquin è Peggy Sheeran, Ray Romano è Bill Bufalino e Larry Romano è Phil Testa. Infine hanno recitato in The Irishman anche Jack Huston e J.C. MacKenzie.

