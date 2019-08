Skam Italia: cancellata la serie tv su Tim Vision, ecco il comunicato

In questi giorni è arrivata la conferma ufficiale, Skam Italia è stata cancellata. La fiction, creata da Ludovico Bessegato per TimVision e remake dell’omonima serie norvegese, si ferma al suo terzo capitolo nonostante il desiderio degli attori e del regista di continuare l’avventura.

Una notizia che ha sconvolto i giovani fan della serie televisiva, target a cui si rivolge prevalentemente il telefilm, che hanno seguito con passione le storie dei ragazzi del liceo di Roma tra amore, sesso, amicizia e bullismo. Ma qual è la motivazione che ha spinto la piattaforma a pagamento a prendere questa drastica decisione?

Fra poco esce una mia intervista in cui spiego cos’è successo e qual è il futuro di Skam Italia. Non saranno belle notizie. Ma voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all’ultimo. Oltre ogni immaginazione. Sono stati due anni stupendi, Per me, per gli attori, per la troupe. Per voi. Vi ringrazio tutti. Di cuore. Skam Italia mi ha insegnato molto cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che Skam Italia abbia lasciato qualcosa in voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme.