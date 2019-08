Sister Act- Una svitata in abito da suora: trama, cast e anticipazioni

Sister Act- Una svitata in abito da suora è una di quelle commedie che, nonostante il tempo passato dal suo esordio, strappa sempre un sorriso ai telespettatori. La pellicola del 1992 è stata diretta da Emile Ardolino, regista statunitense di origini italiane noto al grande pubblico per film come Dirty Dancing – Balli proibiti, Uno strano caso e Tre scapoli e una bimba.

Il lungometraggio, in onda stasera 12 agosto 2019 alle 21,25 su Rai 1, segue le avventure di un’eccentrica cantante che dopo aver assistito suo malgrado ad un omicidio si rifugia in un convento fingendosi una suora. Ma qual è la sinossi di Sister Act?

Sister Act – Una svitata in abito da suora: trama e anticipazioni del film

Deloris Von Cartier è l’estrosa solista del gruppo musicale The Ronelles che si esibisce al Moonlight Lounge a Reno, in Nevada. A gestire il night club è Vince LaRocca, ex amante della donna e boss immischiato in loschi affari di ogni tipo. Le giornate della protagonista di Sister Act trascorrono sempre uguali tra esibizioni e litigi con capo fino a quando un evento stravolge e mette a repentaglio sua sua vita.

Una sera, per puro caso, l’artista vede il datore di lavoro assassinare un uomo diventando così una scomoda testimone. Immediatamente le guardie del corpo del pericoloso criminale inseguono la donna determinati ad eliminare tutte le prove dell’omicidio. Doloris, in preda al panico, scappa e si rivolge alla polizia che per proteggerla la nasconde in un convento facendola travestire da suora. Inizialmente l’eclettica cantante sembra insofferente al rigore e alla disciplina a cui deve necessariamente attenersi. Tuttavia con il passare dei giorni Cartier crea un profondo legame d’amicizia con le consorelle e, mentre i suoi aguzzini continuano a cercarla, trasforma il disorganizzato coro della chiesa in uno straordinario complesso di voci.

Il cast del film

Protagonista di Sister Act è Whoopi Goldber che interpreta Deloris Van Cartier/ Suor Maria Claretta. Maggie Smith è la Madre Superiora, Kathy Najimy veste i panni di suor Maria Patrizia e Wendy Makkena quelli di suor Maria Roberta. Mary Wickess è Maria Lazzara, Harvey Keitel è Vince LaRocca e Richard Portnow recita la parte di Willy.

Hanno partecipato al film anche Robert Miranda nel ruolo di Joey e Bill Nunn in quelli del tenente Eddie Souther. Joseph Maher interpreta monsignor O’Hara, Rose Parenti è suor Alma e Ellen Albertini Dow è Maria Felicita. Infine Ruth Kobart veste i panni di Maria Ignazia, Charlotte Crossley quelli di Tina e Jenifer Lewis recita la parte di Michelle. Completano il cast di Sister Act Joseph G. Medalis nel ruolo di Kenry Parker e Eugene Greytak in quello di Papa Giovanni Paolo II.

