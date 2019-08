Crawl – Intrappolati: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Crawl – Intrappolati potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 15 agosto 2019, è stata diretta da Alexandre Aja, regista francese noto al grande pubblico per film come Furia, Alta tensione, Le colline hanno gli occhi, Riflessi di paura e Piranha 3D.

Il lungometraggio all’azione e il dramma unisce il gusto per le immagini dal forte impatto visivo, non a caso infatti tra i produttori dell’opera c’è Sam Raimi, maestro del genere horror conosciuto in tutto il mondo per La casa, The Gift – Il dono, Spider-Man e Drag Me to Hell. Ma qual è la sinossi di Crawl?

Crawl – Intrappolati: trama e anticipazioni del film al cinema

Da tempo Haley Keller non ha più rapporti con il padre Dave. Quest’ultimo in passato aveva un legame profondo con la figlia e si occupava anche di allenarla per le gare di nuoto. Tuttavia dopo il divorzio l’uomo si è chiuso in se stesso e ha deciso di continuare a vivere nella casa di famiglia in Florida. Nel corso degli anni la protagonista di Crawl continua a portare avanti la sua passione per lo sport ottenendo però sconfitte e delusioni che le ricordano continuamente le parole del padre che la incitava a superare i suoi limiti.

Haley e Dave sembrano destinati a non parlarsi mai più fino a quando un evento inaspettato cambia il destino di entrambi. Un giorno tutti i telegiornali avvisano la popolazione che sta per abbattersi un violento uragano su tutta la costa sud-est degli Stati Uniti e la protagonista di The Crawl decide di accantonare i rancori del passato per accertarsi che il padre stia bene. Giunta nella casa di famiglia la ragazza scopre che l’uomo è rimasto intrappolato nel sottoscala della sua abitazione dove si è infilato e nuota indisturbato uno spaventoso coccodrillo.

Il cast del film

In Crawl – Intrappolati Kaya Scodelario interpreta Haley Keller mentre Barry Pepper è Dave Keller. Ross Anderson veste i panni di Wayne Taylor, Moryfydd Clark quelli di Beth Keller e George Somner è Marv. Inoltre Ami Metcalf recita la parte di Lee, Anson Boon quella di Stan e Jose Palma ricopre il ruolo di Pete.

Hanno partecipato al film anche Annamaria Serda nel ruolo di Emma, Savannah Steyn in quelli di Lisa e Srna Vasilijevic che interpreta Louice. Completano il cast di Crawl Cso-Cso nei panni di Sugar e Colin McFarlane in quelli del governatore.

