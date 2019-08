The Nest: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

L’attesa è finita, a breve The Nest approderà al cinema. La pellicola, nelle sale italiane dal 15 agosto 2019, rappresenta l’approdo alla regia di Roberto De Feo che nel 2013 è divenuto noto per aver diretto e sceneggiato il cortometraggio Ice Scream.

In anni in cui l’illustre tradizione horror italiana sembra soltanto un ricordo lontano, giunge sul grande schermo una pellicola che sembra avere le carte in regola per ribaltare, almeno in parte, i pessimistici pronostici degli appassionati del genere. Ma qual è la sinossi di The Nest?

The Nest: trama e anticipazioni del film al cinema

The Nest, tradotto Il Nido, è per antonomasia un luogo familiare e sicuro ma che allo stesso tempo potrebbe risultare soffocante. Il lungometraggio ci porta, non a caso, in una cupa villa isolata e circondata dai boschi dove vive in completa tranquillità e protetto Samuel, bambino paraplegico. Nella splendida ma opprimente tenuta il piccolo cresce assieme alla madre Elena e si attiene alle rigide regole imposte da quest’ultima. Nonostante gli agi e le comodità che offre la tenuta, la curiosità del ragazzo, oramai adolescente, si fa sentire sempre di più.

A turbare ulteriormente il protagonista di The Nest si aggiungono strani e inquietanti avvenimenti che come un’ombra lenta ma inesorabile irrompono nella quotidianità del bambino terrorizzandolo. L’equilibrio della famiglia ha come sostegno primario le regole che sembrano tenere a bada torbidi segreti e striscianti emozioni represse dalla forza distruttiva. A sconvolgere completamente la routine ci pensa l’arrivo di Denise, adolescente che aiuta Samuel ad opporsi alle maniacali leggi della madre. Quest’ultima però non ha nessuna intenzione di lasciare il figlio libero e farà di tutto per tenerlo per sempre con sé.

Il cast del film

In The Nest Justin Korovkin interpreta Samuel mentre Francesca Cavallin è Elena. Ginevra Francesconi veste i panni di Denise e Gabriele Falsetta quelli di Igor.

Completano il cast del film Maurizio Lombardi e Massimo Rigo che recita la parte di zio Claudio.

