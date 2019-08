Superquark 2019: servizi e anticipazioni di stasera 14 agosto su Rai 1

Nulla ferma Superquark 2019 che torna a farci compagnia anche in questo caldo mercoledì d’estate. Il programma televisivo di divulgazione scientifica andrà in onda stasera 14 agosto alle 21.25 su Rai 1 con tanti nuovi servizi di approfondimento e immagini esclusive.

Come di consueto, timoniere della trasmissione sarà l’intellettuale Piero Angela che da più di vent’anni guida il pubblico nel magico viaggio della conoscenza. Ma cos’ha in serbo per noi il sesto appuntamento di Superquark?

La nuova puntata di Superquark 2019 si aprirà con uno straordinario documentario della BBC tratto dalla serie intitolata Le meraviglie del pianeta. Stasera quindi continueremo a seguire le incredibili avventure dei cameraman che hanno visitato i luoghi più belli e impervi della terra regalandoci immagini davvero suggestive. Questa volta la troupe è giunta sulle vette dell’Himalaya dove un gruppo di allevatori guida ogni anno lo spostamento di una mandria di Yak.

Dall’Asia poi il documentario della BBC ci porterà alla scoperta del popolo degli Inuit nell’artico canadese. Ma le sorprese di Superquark 2019 non finiscono qui. Vedremo infatti come in Australia la pastorizia, pratica antichissima, abbia unito alla tradizione il progresso tecnologico portando i nuovi cowboy a cavalcare elicotteri per radunare il gregge.

Servizi di stasera 14 agosto su Rai 1

Dopo la natura e la pastorizia, Superquark 2019 ci guida fin nella grotte di Toirano dove sono state trovate ossa animali e orme umane antichissime. I ricercatori hanno lavorato a lungo e sono riusciti a ricostruire una giornata avvenuta 14.000 anni fa in questi luoghi.

Vedremo poi l’intervista fatta da Paolo Magliocco e Federica Calvia a Andrey Varlamov, fisico russo amante della cucina italiana. Da tempo lo studioso cerca di applicare le conoscenze scientifiche alla cottura degli alimenti.

Superquark 14 agosto 2019: gli ospiti, la biopsia liquida e i primi libri stampati

Superquark continuerà la puntata con un servizio di approfondimento dedicato alle scoperte in campo medico. Marco Visalberghi e Barbara Bernardini sono giunti al MIT di Boston per capire cos’è la biopsia liquida, tecnica che potrebbe in futuro individuare possibili tumori attraverso l’analisi di una goccia di sangue.

Giulia De Francovich e Barbara Gallavotti sono partiti alla volta di Oxford per saperne di più su di una brillante ricercatrice italiana che sta seguendo le tracce di ben cinquantamila libri pubblicati nei primi anni dell’invenzione della stampa. In studio giungerà poi il professor Piergiorgio Starta per parlare di emozioni e razionalità mentre il fisico Roberto Cingolani discuterà su se il digitale sia o meno ecologico.

La coltura subacquea, la zanzara anofele e le auto a guida automatica

Infine la trasmissione ci porterà prima in Liguria dove è stato realizzato una coltura subacquea, poi a Terni dove un gruppo di ricercatori sta elaborando un modo per eliminare la zanzara anofele dal pianeta attraverso l’ingegneria genetica.

A Zurigo invece degli esperti stanno studiando come le vetture a guida automatica potrebbero cambiare il traffico cittadino.

Superquark 2019: le rubriche

Non mancheranno stasera le speciali Rubriche di Superquark 2019. In Dietro le quinte della storia il professor Alessandro Barbero ci porterà nel 1495, anno della Battaglia di Fornovo.

La dottoressa Bernardi mostrerà invece in La scienza in cucina come conservare in modo sicuro e igenico gli alimenti.

