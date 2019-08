La Principessa Sissi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 14 agosto 2019 alle 21.05 su Rai 3 andrà in onda La Principessa Sissi. La celebre pellicola del 1955 è stata diretta da Ernst Marischka, regista austriaco noto al grande pubblico per film come Fred Roll, Um ein Weib, 4° fanteria, L’amore di una grande regina e Un posto in paradiso.

Il lungometraggio, primo di una trilogia dedicata all’imperatrice Elisabetta di Baviera, è ambientato nel 1853 e racconta, in una versione edulcorata, la travolgente storia d’amore tra la Francesco Giuseppe e Sissi. Ma qual è la sinossi dell’opera?

La Principessa Sissi: trama e anticipazioni del film stasera in tv

La sedicenne duchessa Elisabetta di Baviera, chiamata Sissi, conduce una vita tranquilla e serena immersa nel verde del palazzo di famiglia a Possenhofen. Un giorno giunge un’importante missiva dalla corte di Vienna: Sofia, sorella di Ludovica che è madre della giovane principessa ed Elena, auspica un matrimonio tra il figlio Francesco Giuseppe(Franz in tedesco) e quest’ultima. Con grande gioia la famiglia si prepara per Bad Ischl, dove si sta festeggiando il compleanno dell’imperatore e luogo ideale per far conoscere i due futuri sposi. La notizia delle nozze deve però deve essere divulgata dopo il fidanzamento ufficiale ragion per cui Ludovica decide di portare anche Sissi affinché il viaggio sembri un’ordinaria visita di piacere.

Giunte a palazzo le ospiti, Franz improvvisamente viene arpionato alla giacca e sporgendosi per capire da dove viene l’amo scorge Elisabetta vicino al torrente con la canna da pesca. La ragazza subito si scusa con il giovane uomo che resta affascinato dal carattere e della bellezza della sconosciuta. Incuriosito cerca di conoscere meglio la donna ignaro della sua identità. Entrambi si innamorano all’istante e con grande stupore durante il ballo Franz scopre chi è colei che gli ha rubato il cuore. Preso coraggio, nel momento in cui Francesco Giuseppe deve dare il bouquet di rose, simbolo del fidanzamento ufficiale, l’imperatore sbalordendo tutti offre il mazzo di fiori e l’anello non a Elena, come era stato deciso, ma alla Principessa Sissi. In molti però cercheranno di ostacolare la loro unione.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Romy Schneider che interpreta la Principessa Sissi. Karlheinz Böhm veste i panni di Francesco Giuseppe I d’Austria, Magda Schneider quelli di Ludovica di Baviera e Uta Franz è Elena.

Hanno partecipato al film anche Gustav Knuth nel ruolo di Massimiliano Giuseppe e Vilma Degischer in quello di Sofia. Completano il cast Josef Meinrad nella partedi Böckl, Erich Nikowitz in quella di Francesco Carlo e Brigitte Treichler che recita nei panni della spagnola.

