New York Academy: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 14 agosto 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda New York Academy. La pellicola del 2016 è stata diretta da Michael Damian, attore e regista statunitense noto al grande pubblico per film come Disegno d’amore, Il lato dolce della vita, Natale a Castelbury Hall, Moondance Alexander e Io & Marley 2 – Il terribile.

Il lungometraggio dai toni sentimentali e drammatici racconta la storia di una giovane ballerina di danza classica e di un violinista di grande talento che si guadagna da vivere suonando nelle stazioni metropolitane della Grande Mela. Ma qual è la sinossi di New York Academy?

Ruby è una brillante ballerina di danza classica che studia al Conservatory of the Arts di Manhattan mentre Johnnie è un violinista che si mantiene suonando nelle stazioni metropolitane della città. I due ragazzi sono caratterialmente molto diversi ma condividono lo stesso unico grande sogno: entrare nella prestigiosa New York Academy.

L’occasione giusta arriva quando si aprono le audizioni per selezionare i nuovi studenti dell’illustre scuola. Presentata l’iscrizione ai provini, giorno dopo giorno Ruby e Johnnie si allenano per l’esibizione che potrebbe cambiare per sempre la loro vita. Aiutati da un gruppo di ballerini hip hop, le giovani promesse della musica e della danza decidono di unire i loro talenti per creare uno spettacolo senza precedenti.

Il cast del film

In New York Academy Keenan Kampa interpreta Ruby mentre Nicholas Galitzine è Johnnie. Sonoya Mizuno veste i panni di Jazzy, Jane Seymour quelli di Oksana e Richard Southgate è Kyle. Inoltre Paul Freeman recita la parte di Kramrovky e Marcus Emanuel Mitchell quella di Hayward. Hanno partecipato al film anche Maia Morgentern nel ruolo di Markova, Anabel Kutay in quello di April e John Silver che è Krispy. Ian Eastwood interpreta Rik, Comfort Fedoke è Poptart e Corinne Holt è Jett. Inoltre Lorenzo Cammarota veste i panni di Tiptoe, Tom Russell quelli di Jaxson e Sonic è Ollie. Miranda Wilson recita la parte di Mary, Olivier Raynal quella di Neil e Alex Giannini è Vinnie.

Fanno parte del cast di New York Academy anche Claudiu Trandafir nei panni di Walter, Andrew Pleavin in quelli di Slater e Tomi May che interpreta il detective Mullen. Ionut Alexandru è Marc, Razvan Gorghinski è Finn e Nigel Barber è Peterson. Dragos Savulescu recita la parte di Paolo, Daavid Lipper quella dello stage manager. Infine Giulia Nahmany ricopre il ruolo di Anastasia, Richard Southgate quello di Kyle, James Longshore veste i panni di Spuds, Toto Dumitrescu quelli di Young Man e Atticus Finch interpreta Simon.

