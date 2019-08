Charlie Says: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Quest’anno C’era una volta A…Hollywood non sarà l’unico lungometraggio a mettere in scena le atrocità commesse dalla Family di Manson. Il 22 agosto 2019 infatti approderà nelle sale cinematografiche Charlie Says. La pellicola, completamente diversa sia nella trama che negli intenti dall’ultimo lavoro di Tarantino in cui le vicende legate allo spietato criminale non rappresentano la totalità del film, è stata diretta da Mary Harron, sceneggiatrice e regista canadese nota al grande pubblico per Ho sparato a Andy Warhol, American Psycho, La scandalosa vita di Bettie Page e The Moth Diaries.

L’opera biografica dai toni drammatici segue il precorso di riabilitazione delle tre donne condannate all’ergastolo per aver commesso atrocità ordinate dal sadico assassino. Ma qual è la sinossi di Charlie Says?

Karlene Faith è una ricercatrice che lavora con tre ragazze che appartenevano alla Manson Family, la comune fondata dallo spietato criminale. Le giovani donne sono entrate nella setta dopo aver subito il lavaggio del cervello e, plasmate dal carisma dell’uomo, hanno commesso atrocità di ogni tipo in suo nome. Condannate inizialmente a morte, successivamente la pena viene trasformata in ergastolo ma passato del tempo le seguaci dell’uomo subiscono ancora ancora la sua influenza e lo venerano come una divinità.

Le ragazze continuano a rispondere a tutti gli stimoli esterni ripetendo come in una macabra cantilena Charlie dice (Charlie Says) e Faith decide allora di provare la deprogrammazione, tecnica utilizzata per sottrarre un adepto al condizionamento psicologico ricevuto da una setta.

Il cast del film

In Charlie Says Merritt Wever interpreta Karlene Faith mentre Marianne Rendon è Susan Atkins. Matt Smith veste i panni di Charles Manson e Sosie Bacon quelli di Patricia Krenwinkel.

Hanno partecipato al film anche Suki Waterhouse nel ruolo di Mary Brunner e Hannah Murray in quello di Leslie Van Houten. Infine Chace Crawford è Tex Watson e Annabeth Gish recita la parte di Virginia Carlson.

