Tutta la verità su mia madre: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Stasera 16 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Tutta la verità su mia madre. Il giallo del 2014 è stato diretto da Christian Theede, sceneggiatore e regista noto soprattutto al pubblico tedesco per film come La maledizione del Re Nero, King of Pranks, Alles bestens e Kill Your Darling.

Il lungometraggio, il cui titolo originale è Die Tote aus der Schlucht, racconta la storia di Susanne Landauer, commissario di polizia che mentre sta indagando sulla morte di una donna schizofrenica scopre che quest’ultima è in realtà la sua madre biologica. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Tutta la verità su mia madre: trama e anticipazioni del film in tv

Tutta la verità su mia madre racconta la storia del commissario di polizia Susanne Landauer a cui viene assegnato un difficile caso da risolvere. Una donna infatti è stata trovata morta ma in circostanze poco chiare cosa che fa escludere l’ipotesi dell’omicidio. Tutto quello che sanno sulla vittima è che pare fosse schizofrenica e sottoposta a cure farmacologiche nella clinica del dottor Mangold in cui era ricoverata e dalla quale poi è scappata.

Nel frattempo il corpo della povera paziente viene portato in obitorio per eseguire l’autopsia con la speranza di scoprire qualcosa in più sulle cause del decesso. I risultati delle analisi però rivelano qualcosa di scioccante e totalmente inaspettato: la defunta è la madre biologica del commissario. Susanne, sconvolta e incredula, deve fare i conti con il suo doloroso passato e le menzogne del padre che per anni le ha fatto credere che la donna fosse morta a causa di un tumore. Cos’altro scoprirà la protagonista di Tutta la verità su mia madre?

Il cast del film

In Tutta la verità su mia madre Rosalie Thomass interpreta Susanne Landauer mentre Lavinia Wilson è la dottoressa Isabell Fertinger. August Schmölzer veste i panni di Josef Landauer, Friedrich von Thun quelli del dottor Jakob Mangold e Fred Stillkrauth è Korbinian Schutt.

Hanno partecipato al film anche Michael Lerchenberg nel ruolo di Xaver Freimut, Fredic Linkemann in quello di Gerhard Freimut e Wowo Habdank che è Otto Tanner. Completano il cast di Tutta la verità su mia madre Thomas Darchinger nel ruolo di Fred Dorfer, Michael Grimm in quello di Mike Pochler e Hanna Scheibe.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it