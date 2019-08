Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan: trama, cast e anticipazioni

Stasera 16 agosto 2019 alle 21.29 su Rete 4 andrà in onda Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan. La pellicola del 1973 è stata diretta da Ted Post, regista statunitense noto al grande pubblico per film come The Peacemaker, La leggenda di Tom Dooley, Impiccalo più in alto, Vittorie perdute e Commando Black Tigers.

Il thriller poliziesco, il cui titolo originale è Magnum Force, è il secondo lungometraggio dedicato alle pericolose missioni dell’ispettore Callaghan. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan: trama e anticipazioni

Questa volta l’ispettore Harry Challaghan dovrà vedersela con quattro agenti della polizia. La squadra corrotta è convinta che la Giustizia non abbia alcuna reale utilità dato che i malviventi, una volta arrestati, in poco tempo sono di nuovo in libertà e ritornano a delinquere.

Credendo di ristabilire l’ordine, i colleghi dopo aver ferito un collega, propongono al protagonista di entrare nella loro banda. Callaghan rifiuta categoricamente l’offerta ma questo scatena l’ira della squadra che decide di assassinare l’uomo diventato oramai solo un ostacolo e un testimone scomodo. Scampato per un pelo all’esplosione di un bomba posizionata nella sua cassetta postale, Harry, data la gravità della situazione, chiede aiuto al tenete Briggs. Quello che però l’agente di polizia non sa è che il suo capo è in realtà il leader di quel gruppo di folli. Come finirà Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Clint Eastwood che interpreta l’ispettore Harry Callaghan. Hal Holbrook veste i panni di Neil Briggs, Mitchell Ryan quelli di Charlie McCoy e David Soul è John Davis. Felton Perry recita la parte di Early Smith, Robert Irich quella di Mike Grimes e Kip Niven è Red Astrachan.

Hanno partecipato al film anche Tim Matheson nel ruolo di Phil Sweet, Tony Giorgio in quello di Frank Palancio e Christine White è Carol McCoy. Infine Margaret Avery interpreta una prostituta e Richard Devon è Carmine Ricca. Completano il cast di Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan Suzanne Somers nei panni della ragazza bionda in bikini e Albert Popwell in quelli di Horace King.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it