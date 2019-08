Stuber – Autista d’assalto: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di una divertente commedia d’azione? Allora Stuber – Autista d’assalto potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 29 agosto 2019, è stata diretta da Michael Dowse, regista canadese noto al grande pubblico per film come FUBAR, It’s All Gone Pete Tong, Take Me Home Tonight, Goon e What If.

L’esilarante lungometraggio, sceneggiato da Clancy Tripper e distribuito dalla 20th Century Fox Italia, segue le avventure di un ragazzo tranquillo che improvvisamente si ritrova coinvolto in una folle e pericolosa missione di un detective. Ma qual è la sinossi di Stuber?

Stuber – Autista d’assalto: trama e anticipazioni del film al cinema

Stuber racconta la storia di Stu, autista di Uber. Il ragazzo, dopo il fallimento del primo impiego, per non perdere questo lavoro ha un disperato bisogno di una recensione da cinque stelle. Proprio per questo appena riceve la chiamata di un certo Victor, in cerca di un passaggio, il giovane guidatore si reca subito sul posto. Quello che si trova davanti però non è un semplice cliente ma un grande e grosso uomo che con fare minaccioso subito mostra il distintivo da detective.

L’agente di polizia è ossessionato da un sadico terrorista che non è riuscito ad incastrare e che vuole finalmente assicurare alla giustizia. È così concentrato sulla risoluzione di questo caso che prima di contattare Stu, Victor, nonostante avesse appena subito un’operazione laser agli occhi, ha cercato di guidare da solo finendo però per distruggere la sua vettura. Proprio per questo l’uomo ha deciso di prenotare un’autista così da poter catturare comunque il pericoloso criminale coinvolgendo ovviamente così nella rischiosa avventura anche il guidatore. Tra sparatorie, inseguimenti, scontri e colpi di scena i due protagonisti di Stuber cercheranno di portare a termine la missione e alla stesso tempo di sopravvivere.

Il cast del film

In Stuber – Autista d’assalto Kumail Nanjiani interpreta Stu mentre Dave Bautista è Victor Manning. Iko Uwais veste i panni di Oka Teijo e Natalie Morales quelli di Nicole Manning.

Hanno partecipato al film anche Betty Gilpin nel ruolo di Becca e Jimmy Tatro in quello di Richie Sandusky. Completano il cast Mira Sorvino nella parte di Angie McHenry e Karen Gillan in quella di Sarah Morris.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it