The Rider – Il sogno di un cowboy: trama e cast del film al cinema

Seppur con un certo ritardo, tra pochi giorni approderà anche in Italia The Rider – Il sogno di un cowboy. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 29 agosto 2019, è stata diretta da Chloé Zhao, regista e sceneggiatrice cinese nota al grande pubblico soprattutto per alcuni cortometraggi come Post, The Atlas Mountains e Daughters.

Il film drammatico, presentato in anteprima nel 2017 al Festival di Cannes, racconta l’emozionante storia di un giovane addestratore di cavalli che a causa di un grave infortunio alla testa non può più dedicarsi alla sua grande passione. Ma qual è la sinossi di The Rider?

The Rider – Il sogno di un cowboy: trama e anticipazioni del film al cinema

The Rider racconta la storia di Brady, giovane cowboy che coltiva fin da bambino la passione per i cavalli. La sua vita sembra già dirigersi verso questa strada fino a quando un drammatico evento sconvolge tutti i suoi progetti futuri. Il ragazzo a causa di una brutta caduta che gli ha portato gravi conseguenze neurologiche difficilmente potrà tornare ad addestrare i suoi amati animali. I rodei poi, dove il protagonista dava il meglio di sé ed era considerato già da molti un campione, gli sono assolutamente vietati.

A questa già drammatica situazione si aggiunge il difficile rapporto del giovane uomo con il padre che è ossessionato dal gioco d’azzardo. Unico supporto è per lui Lane, amico in riabilitazione intensiva dopo aver avuto un incidente simile a quello di Brady. Passato il tempo quest’ultimo non riesce a smettere di pensare ai suoi cavalli e al sogno di essere un cowboy trovandosi così davanti ad una difficile scelta: pensare alla sua guarigione e abbandonare la sua passione o rischiare la vita e cavalcare ancora. Cosa deciderà il protagonista di The Rider?

Il cast del film

In The Rider – Il sogno di un cowboy Brady Kandreau interpreta Brady Blackburn mentre Mooney è Gus. Tim Jandreau veste i panni di Wayne e Lilly Jandreau quelli di Lilly. Leroy Pourier recita la parte di Frank, Cat Clifford quella di Cat e Tanner Langdeau è Tanner.

Hanno partecipato al film anche James Calhoon nel ruolo di James e Terri Dawn Pourier in quelli di Terri. Completano il cast Lane Scott e Derrick Janis nei panni di Victor.

