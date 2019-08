Agente Dzeko: “Non poteva aspettare le scelte di qualcuno”

Come già detto, dopo un lungo tira e molla con l’Inter, Edin Dzeko ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Roma fino al giugno 2022. Una scelta inaspettata visto e considerato che era stato lo stesso giocatore a decidere di voler andar via dalla capitale, ma alla fine si è optato per un inaspettato dietrofront. Un po’ come avvenuto nel gennaio 2018, quando fu vicinissimo a trasferirsi al Chelsea allora allenato da Antonio Conte. Per il tecnico leccese dunque, Dzeko è diventato un’autentica chimera di mercato.

Questo affare con l’Inter era inoltre legato al futuro di Mauro Icardi, che continua ad essere nebbioso. In pochi giorni dunque, la Roma – che non avrebbe mai voluto cederlo a priori – ha intavolato le trattative per il rinnovo trovando infine anche il benestare del ragazzo, che andava in scadenza nel 2020.

A spiegare il tutto ci ha pensato l’agente del bomber romanista, Silvano Martina, raggiunto dai microfoni di Tele Radio Stereo.

LEGGI ANCHE: Il colpo di mano procurato dal rinnovo di Dzeko ribalta il mercato

Agente Dzeko: “Lui e la famiglia hanno Roma nel cuore”

Queste le parole di Martina sul rinnovo del suo assistito: “Roma ce l’ha nel cuore, sia lui che la famiglia. Un giocatore con la storia di Edin non può aspettare le scelte di qualcuno, per esempio un Icardi della situazione. Chiacchierando ci siamo detti: qui sei amato. È stato contestato è vero, ma è molto considerato dalla società. Negli ultimi quattro giorni abbiamo intavolato il rinnovo e ieri alle 21 lo abbiamo fatto. I compagni, il mister, la società, i tifosi tutti che chiedevano il rinnovo ha influito molto. Sentirsi importanti in un grande club come la Roma, non è stato difficile sedersi e trovare l’accordo per il rinnovo. Quando ho mandato il messaggio a Petrachi di un’apertura è stato il più felice del mondo. La Roma lo voleva, ma aveva capito il desiderio di Edin. Quando stai tanti anni in una squadra, hai anche voglia di un’altra esperienza e fare la Champions. Dopo un mese e mezzo in cui non si chiudeva nulla abbiamo pensato al rinnovo. Lo ha fatto con felicità ed entusiasmo“.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it