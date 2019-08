The Losers: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Rete 4

Stasera 19 agosto 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda The Losers. La pellicola del 2010 è stata diretta da Sylvain White, regista francese noto al grande pubblico per film come Leggenda mortale, Stepping – Dalla strada al palcoscenico e Slender Man.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Peter Berg e James Vanderbilt, rappresenta l‘adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto DC/Vertigo di Andy Diggle che segue le avventure di un gruppo di soldati in guerra con la CIA. Ma qual è la sinossi di The Losers?

The Losers: trama e anticipazioni del film stasera su Rete 4

Una squadra di soldati appartenenti alle forze speciali viene mandato in Bolivia per pericolosa missione militare. Qui il gruppo, da sempre rispettoso dei compiti che gli vengono affidati, si vede costretto a disobbedire alla CIA per salvare dei bambini da un bombardamento preordinato. Purtroppo però il coraggioso tentativo risulta vano e non solo i piccoli innocenti vengono uccisi ma la colpa della strage viene fatta ricadere sui membri della task force, creduti morti assieme alle giovani vittime.

Quello che però l’agenzia di spionaggio non sa è che i militari sono ancora vivi e stanno cercando di ritornare in America per scoprire chi ha provato a fregarli e come dimostrare la propria innocenza. Riusciranno a portare a termine l’impresa i protagonisti di The Losers?

Il cast del film

In The Losers Jeffrey Dean Morgan interpreta Franklin Clay mentre Zoe Saldana è Aisha AL-Fadil. Idris Elba veste i panni di William Roque, Chris Evans quelli di Jake Jensen e Columbus Short è Linwood Porteous.

Hanno partecipato al film anche Óscar Jaenada nel ruolo di Carlos Alvarez e Jason Patric in quello di Max. Infine Holt McCallany è Wade, Morris Jordan è Jake e Peter Macdissi è Vikram. Completano il cast di The Losers Peter Francis James nella parte di Fadhil e Tanee McCall in quella di Jolene.

