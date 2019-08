Seat Leon 2019 1.5 a metano: prezzo, scheda tecnica e versioni motore

Del motore 1.5 TGI Evo a Metano si è parlato in lungo e in largo. Oltre alle auto del gruppo Volkswagen che lo avranno in dotazione, ci sarà la disponibilità di averlo anche sulla Leon, la compatta spagnola di casa Seat. Una macchina che sarà presto sostituita dalla quarta generazione ma che è, in linea di massima, l’autovettura ideale per il pubblico giovane e per l’automobilista medio. Ecco le sue caratteristiche tra motore, prezzo e scheda tecnica.

Seat Leon 2019 1.5 a metano: design e dimensioni

Prima di andare a vedere cosa c’è nascosto sotto al cofano, bisogna guardare da fuori l’autovettura. Una macchina ideale per un pubblico anche giovane, il quale vuole una Hatchback ma pensa anche alle cose essenziali e soprattutto al portafogli. Per la prima volta l’allestimento FR sarà disponibile anche con il motore a metano. Questo allestimento propone cerchi in lega bicolore da 18″, prese d’aria maggiorate e sedili sportivi. Un design accattivante e più sportivo. Per chi invece vuole un look più sobrio, c’è l’allestimento Xcellence. L’auto propone un equilibrio tra sostanza e stile, decisamente meno belli gli interni, sebbene siano di buona qualità, anche l’infotainment lo è, tuttavia l’impostazione è quella della versione di 7 anni fa. Per quanto riguarda le dimensioni, Leon entra nel segmento C, ha una lunghezza di 4,28 metri, larghezza di 1,82 e un’altezza di 1,46 metri. Nella versione a metano, il bagagliaio può ospitare solamente 275 litri, data la presenza delle bombole per il carburante.

Seat Leon 2019 1.5 a metano: motore e prezzo

Il motore sfrutta un turbocompressore a geometria variabile e un processo di combustione basato sul Ciclo Miller. I pistoni sono rivestiti in nichel-cromo per essere compatibili con il gas. Il serbatoio è di soli 9 litri, questo dettaglio lascia così spazio ad una terza bombola. Rispetto al motore 1.4 la potenza sale di 20 CV, fino a 130 totali. Una auto che per arrivare da 0 a 100 km/h ci impiega 9,9 secondi, quasi uno in meno rispetto al motore precedente e che, secondo la scheda tecnica, può raggiungere i 206 km/h di massima. A tutto ciò aggiungiamo una tecnologia quasi top, con sistemi di aiuto alla guida (ADAS) molto efficienti. Punto forte sono anche i consumi e l’autonomia, grazie al grande serbatoio. L’autovettura parte da 24.415,00€ nella versione con cambio manuale fino a salire ai 28.115,00€ con l’allestimento FR e il cambio DSG.

