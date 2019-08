Bugatti Centodieci eb 110: prezzo, interni e scheda tecnica

L’omaggio è stato fatto direttamente alla EB110 ma non solo, anche all’Italia. La Centodieci griffata Bugatti è un miracolo dell’ingegneria, un vero e proprio bolide, un esemplare unico, prodotto in soli 10 esemplari, già venduti, per una cifra di oltre 8 milioni di euro, tasse escluse. Il marchio nacque ben 110 anni fa, il produttore di Molsheim ha dedicato un vero e proprio tributo alla figura di Ettore Bugatti, nato proprio centodieci anni fa. Scopriamo tutte le caratteristiche dell’autovettura, tra prezzo, interni e scheda tecnica.

Bugatti Centodieci eb 110: il design dell’automobile

I riferimenti a quella precisa vettura, la 110, sono tanti, a partire dai sottili fari a LED assieme alla calandra a ferro di cavallo con prese d’aria e superfici squadrate, diverse dalla Chiron e Divo. Il motore, il W16 quadriturbo viene custodito in una teca in vetro, trasparente. C’è una sola presa d’aria sopra la teca e un estrattore. Si registra la presenza di un alettone posteriore, il quale riprende un elemento estetico della EB110 SS. Sempre sul posteriore, in basso, troviamo quattro terminali, due coppie, una sovrapposta all’altra.

Bugatti Centodieci eb 110: le specifiche del motore

Il motore è un 16 cilindri, 8 litri, raggiunge una potenza massima di 1600 cavalli. Le prestazioni sono assurde, da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,1 secondi e da 0 a 300 km/h in 13,1. Rispetto al modello precedente, il peso è sceso di oltre 20 chili in questa nuova automobile. Il merito è dei tergicristalli alleggeriti e agli stabilizzatori, realizzati in fibra di carbonio. La Centodieci è un vero e proprio animale da Drag Race. Peccato che non sarà per tutti, come abbiamo già detto sono stati realizzati solo 10 autovetture, tutte già vendute.

Francesco Somma

