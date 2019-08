Big Wedding: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 2

Siete in cerca di una divertente commedia sentimentale? Allora Big Wedding potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2013, in onda stasera 20 agosto 2019 alle 21.25 su Rai 2, è stata diretta da Justin Zackham, noto al grande pubblico per aver sceneggiato Non è mai troppo tardi, Fuori dal ring, One Chance e Ricomincio da me.

Il lungometraggio, remake del film francese Mon Frére se Marie di Jean-Stéphane Bron, segue le vicende di due coniugi che fingono di essere una coppia felicemente sposata, nonostante siano separati da tempo, in occasione delle nozze del figlio adottivo che si svolgeranno alla presenza della madre biologica del ragazzo, fervente cattolica. Ma qual è la sinossi di Big Wedding?

Big Wedding: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 2

Il giovane e affascinante Alejandro sta vivendo una travolgente storia d’amore con Missy. I due, convinti di voler stare insieme per sempre, decidono di convolare a nozze e subito iniziano i preparativi per il matrimonio. Il futuro sposo però ha un problema: non sa come dire alla madre biologica, profondamente cattolica, che i suoi genitori adottivi sono separati da vent’anni e il padre vive con un’altra donna.

Indeciso sul da farsi, padre Monaghan consiglia al protagonista di Big Wedding di chiedere ai due ex coniugi di fingere di essere una coppia felice così da non scandalizzare nessuno. A peggiorare poi le cose ci pensano poi gli altri famigliari del ragazzo: il fratello trentenne che ha deciso di perdere la verginità e la sorella in crisi con il marito. Anche Missy però vive una situazione particolare a casa: il padre ha dei guai con il fisco e la madre spende tutti i suoi soldi per ritocchini al corpo. Riusciranno a sposarsi i due innamorati?

Il cast del film

In Big Wedding Robert De Niro interpreta Don Griffin mentre Diane Keaton è Ellie Griffin. Ben Barnes veste i panni di Alejandro, Topher Grace quelli di Jared e Katherine Heigl è Lyla. Inoltre Patrice Rae recita la parte di Madonna Soto, Anna Ayora quella di Nuria e Amanda Seyfried è Missy O’Connor.

Hanno partecipato al film anche Susan Sarandon nel ruolo di Bebe McBride, Robin Williams in quello di Pare Monaghan e Christine Ebersole che è Muffin O’Connor. Completano il cast di Big Wedding David Rasche che veste i panni di Barry, Kyle Bornheimer quelli di Andrew e Christa Campbell che interpreta Kimù.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it