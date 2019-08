Fabio Camilli figlio di Modugno: madre, età e chi è l’attore

Dopo ben 18 anni di battaglie legali, la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha emesso la sentenza: Fabio Camilli è figlio legittimo di Domenico Modugno. Questa è la fine di un percorso lungo ed estenuante per l’attore romano che ha lottato affinché la verità emergesse con tutta la sua forza.

Per uno scherzo del destino il verdetto è giunto pochi giorni dopo il venticinquesimo anniversario della morte del cantautore italiano deceduto poco prima che Fabio potesse conoscerlo. Ma ripercorriamo insieme le dinamiche della vicenda!

Fabio Camilli nasce a Roma il 10 agosto del 1962 dalla relazione tra Domenico Modugno e Maurizia Calì, ballerina e coreografa. L’artista quindi è il fratello di Marco, Massimo e Marcello, frutto del matrimonio del cantante con Franca Gandolfi. Il figlio d’arte però è cresciuto pensando che suo padre fosse Romano Camilli e coltivando la passione per la recitazione.

Noto al grande pubblico per aver recitato in film come Vacanze in America, L’assassino è quello con le scarpe gialle, Scarlet Diva, I cento passi, La meglio gioventù, La cura del gorilla, sul piccolo schermo ha interpretato ruoli diversi in serie televisive come I ragazzi della 3 C, Distretto di polizia, Don Matteo, Romanzo criminale – La serie, Squadra antimafia – Il ritorno del boss, 1993 e Scomparsa.

La battaglia legale per il riconoscimento della paternità

A trent’anni Camilli scopre la verità sulla sua famiglia e, seppur sconvolto, è pronto a confrontarsi con il cantautore. Purtroppo però, poco dopo aver appreso la notizia, Modugno muore lasciando per sempre senza risposta le domande di Fabio. Iniziato il procedimento per il riconoscimento della paternità che dura in media 4-5 anni, ben presto il processo si trasforma per l’attore in una lunga e dolorosa lotta.

Il 22 gennaio del 2014 il Tribunale di Roma stabilisce che l’uomo è il quarto figlio del cantautore ma la famiglia Modugno immediatamente fa ricorso. Solo il 19 agosto 2019, 18 anni dopo l’inizio della battaglia legale, la Corte di Cassazione ha riconosciuto per via giudiziale con sentenza definitiva che Domenico Modugno è il padre di Fabio Camilli.

