Incendio Milano oggi 20 agosto 2019: danni e cause, cos’è successo

Oggi 20 agosto 2019 a Milano è scoppiato un grosso incendio al deposito Atm di Precotto, in via Anassagora 11. Intorno alle ore 12 un nera nube si è innalzata verso il cielo destando la preoccupazione delle tante persone che anche a chilometri di distanza hanno visto chiaramente la densa nuvola di fumo.

I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e di Benedetto Marcello sono giunti sul posto per spegnere il rogo seguiti da un’ambulanza del 118 e la polizia locale pronta ad intervenire in caso di necessità. Ma ripercorriamo insieme le dinamiche della vicenda!

Incendio Milano oggi 20 agosto 2019: danni e cause, cos’è successo

Come già detto in apertura di articolo, erano da poco scoccate le 12 quando a Milano, nella zona di Sesto San Giovanni, era ben visibile un fitta nube nera nel cielo. Il fumo, propagatosi in tutte le zone limitrofe, era la conseguenza dell’incendio divampato in via Anassagora 11 al deposito Atm di Precotto. In realtà a bruciare è stato solo il tetto dell’edificio in particolare la copertura in vetroresina che riveste la sommità della struttura utilizzata come parcheggio per i mezzi di manutenzione.

Segnalata l‘emergenza, i pompieri, un’ambulanza e la polizia si sono recati sul posto dopo aver bloccato per precauzione la circolazione del tram 7 che adesso è di nuovo attiva. Fortunatamente i vigili hanno subito domato il fuoco e oltre a non esserci né vittime né feriti i veicoli non hanno subito danni. Successivamente le autorità hanno escluso la possibilità di una intossicazione a causa del fumo rassicurando così coloro che vivono nelle vicinanze del capannone bruciato. Le cause dell’incendio a Milano non sono state ancora chiarite ma le forze dell’ordine già stanno indagando per scoprire cosa lo ha scatenato.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it