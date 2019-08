Ginny and Georgia: trama, cast e quando esce la serie tv in streaming

Netflix ha dato il via alla produzione di una serie tv di genere commedia young adult: si tratta di Ginny and Georgia. La showrunner della serie tv è Debra J. Fisherm la quale ha lavorato alla sceneggiatura di titoli di successo come Alias, Criminal Minds, Law and Order e molti altri; mentre la creatrice dello show è Sarah Lampert. L’annuncio è arrivato dal colosso streaming martedì 13 Agosto e la serie vuole essere una nuova pietra miliare del genere dopo il successo di Una Mamma Per Amica. Sono molte, infatti, le somiglianze tra i due show: Ginny and Georgia parla della vita di una ragazza adolescente e il suo rapporto con la madre trentenne che abitano in New England. Gli episodi commissionati per la prima stagione sono 10 e durano all’incirca 50 minuti ognuno. Dal momento che le riprese sono appena iniziate, non è disponibile un trailer e per quanto riguarda la data di uscita della serie tv dovremo aspettare con ogni probabilità il 2020, ma fortunatamente per chi vorrà godersi Ginny and Georgia basterà abbonarsi al servizio di Netflix e visionare gli episodi comodamente da casa. Al momento Netflix non offre più la possibilità di un mese di abbonamento gratuito; servirà quindi scegliere tra le varie proposte un pacchetto che permetta all’utente di accedere alla piattaforma streaming.

Ginny and Georgia: la trama

Come su scritto la trama della serie tv si incentra sulle vicende dell’adolescente Ginny, un’adolescente impacciata e di sua madre Georgia, una donna di trent’anni affascinante e piena di energia. Dopo anni trascorsi a viaggiare, Georgia decide finalmente di mettere radici e trova il suo spazio nella cittadina del pittoresco New England, nel tentativo soprattutto di dare alla sua famiglia la possibilità di vivere una vita normale. Ginny, dal canto suo, si sente molto più matura rispetto alla madre e le aspetta l’ingresso in una scuola prestigiosa. Tra la lotta per la popolarità e un’intricata vita amorosa, Ginny deve farsi forza e coraggio, ma le cose prendono una via ancora più complicata quando il passato di Georgia torna a far visita alla famiglia, rompendo l’equilibrio della nuova vita.

Mindhunter 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Antonia Gentry e Brianne Howey interpretano rispettivamente Ginny e Georgia. Ad accompagnarle nel cast: Diesel La Torraca è Austin; Jennifer Robertson interpreta Ellen; Sara Waisglass veste i panni di Maxine; Felix Mallard è Marcus; Scott Porter nel ruolo di Paul Randolph; Raymond Ablack interpreta Joe.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it