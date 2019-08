Sissi la giovane imperatrice: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

In questo caldo mercoledì estivo giunge a farci compagnia Sissi la giovane imperatrice. La pellicola del 1956, in onda stasera 21 agosto 2019 alle 21,05 su Rai 3, è stata diretta da Ernst Marischka, regista austriaco noto al grande pubblico per film come Fred Roll, Um ein Weib, Sette anni di felicità, Dove andiamo, signora?, L’amore di una grande regina, 4° fanteria e Un posto in paradiso.

Il lungometraggio, il cui titolo originale è Sissi – Die junge Kaiserin, segue le vicende della giovane imperatrice che, dopo aver sposato il suo amato Franz, prova ad adattarsi alla vita di corte e agli obblighi legati al suo nuovo ruolo. Ma ripercorriamo insieme la sinossi dell’opera!

Sissi la giovane imperatrice: trama del film stasera in tv

Nonostante la gioia di aver coronato il suo sogno d’amore sposando Franz, Sissi non riesce ad adattarsi al nuovo stile di vita e alla rigida etichetta che deve osservare in quanto imperatrice. A peggiorare la situazione ci pensano poi i continui ammonimenti dell’arciduchessa Sofia, suocera della giovane donna, che spesso si intromette nelle scelte quotidiane della coppia. Nata la prima figlia, Elisabetta subisce un grave shock quando la piccola le viene portata via dalla madre del marito che la ritiene incapace di occuparsi dell’educazione della bambina.

Sconvolta Sissi cerca conforto in Franz che però invece di appoggiarla concorda con la decisione presa da Sofia. Delusa e devastata dal dolore, la novella sposa torna dalla sua famiglia in Baviera dove ritrova la serenità. Francesco Giuseppe comprende i propri errori e dopo essersi scusato tornano entrambi al palazzo. Giunti a corte, la coppia dovrà affrontare difficili problemi politici legati al destino dell’Ungheria, allora provincia dell’Impero austriaco.

Il cast del film

Protagonista di Sissi – La giovane imperatrice è Romy Schneider che interpreta Elisabetta di Baviera. Karheinz Böhm veste i panni di Francesco Giuseppe I d’Asburgo, Magda Schneider quelli di Ludovica di Baviera e Gustav Knuth è Massimiliano di Baviera.

Hanno partecipato al film anche Vilma Degischer nel ruolo di Sofia e Walter Reyer in quello di Andrassy. Infine Senta Wengraf è Bellagarde e Helen Lauterböck è Esterházy. Completano il cast Josef Meinrad nel ruolo di Böckl ed Erich Nikowitz in quello di Francesco Carlo.

Sissi la giovane imperatrice: curiosità del film in tv stasera

Forse non tutti sanno che Sissi- La giovane imperatrice rappresenta il secondo capitolo della trilogia dedicata ad Elisabetta di Baviera. Tra il film e la realtà storica ci sono delle differenze: per esempio la giovane donna nell’opera cinematografica non accetta l’allontanamento dei figli mentre nella vita vera ha sopportato la separazione dai suoi piccoli salvo poi cambiare idea.

Infine la pellicola è stata girata interamente in Austria, prodotta da Erma Herzog e distribuita da Rank.

