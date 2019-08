Sapore di mare 2: trama, cast e curiosità del film di stasera in tv

Dopo il primo capitolo trasmesso la settimana scorsa, stasera 21 agosto 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda Sapore di mare 2. La commedia del 1983 è stata diretta da Bruno Cortini, aiuto regista di Carlo Vanzina che ha lavorato poi da solo dietro la macchina da presa in film come L’estate sta finendo, Una casa a Roma e Colletti bianchi.

Il lungometraggio, ambientato nei meravigliosi anni ’60, torna a seguire le avventure sentimentali del gruppo de La Capannina che a distanza di un anno torna sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Ma cosa combineranno questa volta i protagonisti di Sapore di mare 2?

Sapore di mare 2: trama del film stasera in tv

Versilia, 1965. Un anno dopo l’indimenticabile vacanza a Forte dei Marmi tornano sulle stesse spiagge i ragazzi della precedente estate ad eccezion fatta di: Luca, Felicino, Marina e la signora Balestra con il marito. Si aggiungono però nuovi villeggianti come Tea Guerrazzi, donna in cerca di uomo che la mantenga, il latin lover Fulvio Comenducci e Uberto Colombo, autista del Commendator Carraro. Inoltre ci sono anche Valeria, collega di studi di Gianni e Reginella, figlia di amici dei Pinardi.

Paolo è ancora innamorato di Susan mentre Uberto ha un solo obiettivo: conquistare una donna benestante. La new entry Fulvio inizia a corteggiare Selvaggia che cede al grande fascino del ragazzo e tradisce il fidanzato Gianni. Quest’ultimo in realtà incosapevolmente ha fatto breccia nel cuore di Valeria in attesa del momento giusto per agire. Tra bugie, imprevisti, avventure e romantici baci scambiati al chiaro di luna, i protagonisti di Sapore di mare 2 anche questa volta passeranno un’estate indimenticabile.

Il cast del film

In Sapore di mare 2 Gianni Ansaldi è Gianni, Paolo Cannavacciuolo è Paolo Pinardi mentre Mauro Di Francesco è Uberto Colombo. Eleonora Giorgi veste i panni di Tea Guerrazzi, Massimo Ciavarro quello di Fulvio Comanducci ed Isabella Ferrari è Selvaggia. Inoltre Karina Huff recita la parte di Susan Hunt, Paolo Baroni quella di Pucci e Pascale Reynaud è Alina.

Hanno partecipato al film anche Anna Pettinelli nel ruolo di Valeria, Enio Drovandi in quello di Cecco e Gianfranco Barra che è Antonio Pinardi. Renato Baldini interpreta l’amante di Alina, Angelo Maggi è Pucci ed Ennio Antonelli è il bagnino Morino. Sono presenti nel cast di Sapore di mare 2 Ugo Bologna nei panni di Carraro, Giorgio Vignali in quello di Maurizio e Giorgia Fiorio che è Giorgia. Francesca Ventura ricopre il ruolo di Reginella, Annamaria Torniai quello di Maria Carraro e Annabella Sciavone è Annabella Pinardi. Infine hanno recitato nel film Giovanni Tamberi, Little Tony, Gino Paoli e Renato Cecchetto nella parte del gioielliere.

Sapore di mare 2: curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che Sapore di mare 2 al botteghino ha incassato un miliardo e mezzo di lire. Inoltre ben trent’anni dopo l’uscita dei due commedie, nel 2014 i fratelli Vanzina hanno diretto Sapore di te, ambientato a Forte dei Marmi ma negli anni ’80. Il destino ha voluto che proprio durante le riprese del film scoccasse la scintilla tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi che hanno avuto un’intensa storia d’amore da cui poi è nato il figlio Paolo.

Infine la colonna sonora di Sapore di mare 2 è composta da hit degli anni ’60 come Tous les garcons et le filles, Il mondo, Quelli che hanno un cuore, Quando quando quando, E se domani, Cento giorni, Ritornerai e La pioggia.

