The Beatles: eight days a week. Trama, cast e anticipazioni del documentario

Disdite tutti gli appuntamenti, stasera 22 agosto 2019 alle 22.32 su Rete 4 andrà in onda The Beatles: eight days a week. Lo straordinario documentario del 2016 è stato diretto da Ron Howard, artista diventato celebre grazie al ruolo di Richie, migliore amico di Fonzie, nella serie televisiva Happy Days. Nel corso degli anni poi l’attore si è dedicato anche alla regia firmando lungometraggi che hanno ottenuto un grande successo come Il Grinch, A Beautiful Mind, Cindarella Man- Una ragione per lottare, Il codice da Vinci, Angeli e demoni, Inferno e Solo: A Star Wars Story.

L’opera, attraverso interviste, video e immagini esclusive, segue la carriera dal 1962 al 1966 del gruppo inglese che ha fatto impazzire miliardi di persone e cambiato per sempre la storia della musica. Ma vediamo insieme la sinossi di The Beatles: eight days a week!

Quando si parla dei Beatles non sono necessarie presentazioni. I quattro ragazzi inglesi in pochissimo tempo sono diventati un fenomeno mondiale che continua ancora oggi. Il documentario prende le mosse proprio dal momento in cui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star decisero di fondare la band ignari del fatto che avrebbero raggiunto un successo senza precedenti.

Il racconto parte dalle prime esibizioni dei The Beatles al Cavern Club di Liverpool fino allo storico concerto al Candlestick Park di San Francisco. Ripercorreremo le tappe fondamentali della loro incredibile carriera attraverso video inediti, interviste e le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle la passione per il gruppo. Un viaggio tra spettacolari performance, folle in visibilio e immagini che a distanza di anni continuano ancora ad emozionare il pubblico.

Il cast

Come facilmente intuibile, nel cast di The Baeatles: Eight Days a Week compaiono tutti i membri del gruppo inglese.

Inoltre il documentario è stato prodotto in collaborazione con Paul McCartney, Ringo Starr, Yōko Ono e Olivia Harrison.

