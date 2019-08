Quello che so di lei: trama, cast e anticipazioni del film stasera

Stasera 22 agosto 2019 alle 21.05 su Rai 3 andrà in onda Quello che so di lei. La pellicola 2017 è stata diretta da Martin Provost, scrittore, sceneggiatore e regista francese noto al grande pubblico per film come Violette, Séraphine, Le ventre de Juliette e Tortilla y cinema.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Sage Femme, in Italia al box office ha incassato nel primo week-end di programmazione 114 mila euro. Inoltre la fotografia è di Yves Cape e le musiche sono a cura di Grégoire Hetzel. L’opera cinematografica racconta la storia di una brillante ostetricia che improvvisamente viene contattata da Béatrice, compagna del padre defunto. Ma qual è la sinossi?

Quello che non so di lei: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 3

Il film segue le vicende di Claire, eccellente ostetrica che ha sempre lavorato con grande passione e fatto nascere tantissimi bambini. Nonostante le grandi soddisfazioni e attestazioni di stima ottenute nel corso del tempo, la professionista sta vivendo un periodo difficile a causa dell’imminente chiusura del reparto maternità. La notizia sconvolge la donna che si ritrova a mettere in discussione tutte le scelte fatto e con un figlio oramai adulto che sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti.

Proprio quando nulla sembra poter cambiare la grigia routine della protagonista di Quello che non so di lei giunge una chiamata inaspettata. A contattarla è Béatrice, la donna per cui in passato suo padre ha lasciato la famiglia. La compagna dell’uomo, defunto da anni, è malata ed ha bisogno di aiuto. Nonostante le difficili condizioni di salute, l’eccentrica amante non ha perso la sua vitalità ed energia. Tra litigi, incomprensioni, vecchi rancori, battibecchi e improvvise rivelazioni, entrambe faranno i conti con il proprio passato doloroso passato e i segreti che da troppo tempo hanno sepolto in fondo al cuore.

Il cast del film stasera in tv

In Quello che non so di lei Catherine Deneuve interpreta Béatrice Sobolevski mentre Catherine Frot è Claire Breton. Olivier Gourmet veste i panni di Paul e Quentin Dolmaire è Simon.

Hanno partecipato al film anche Mylène Demongeot nel ruolo di Roland, Marie Gili-Pierre in quello di Evelyne e Audrey Dana nella parte dello Chef. Completano il cast Pauline Etienne, Ingrid Heiderscheidt e Karidja Touré nella parte di Naja.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it