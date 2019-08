Udinese-Milan: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Il primo match della prima domenica valida per la Serie A 2019/2020 è Udinese-Milan, match che si disputa domenica 25 agosto 2019 alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine.

E’ tempo di esordio ufficiale per il nuovo Milan targato Marco Giampaolo. Dopo un periodo buio passato tra la mancata qualificazione in Champions per un soffio prima e l’esclusione totale dalle competizioni europee dopo, i rossoneri hanno deciso di salutare Rino Gattuso per abbracciare l’ex tecnico sampdoriano. Un progetto dunque che riparte nuovamente daccapo, con l’obiettivo primario del ritorno in Europa per questa stagione. Il mercato ha dato alcune risposte importanti e alcune può ancora darle, con la linea verde che domina i movimenti dei meneghini. Si tratta infatti di una delle squadre più giovani del campionato per età media, dimostrazione di un cambiamento radicale avvenuto in questi ultimi anni. I padroni di casa dell’Udinese hanno invece riconfermato il proprio allenatore Igor Tudor. Mercato così così per ora, la salvezza è l’obiettivo primario e la speranza è quella che si debba soffrire di meno rispetto alle ultime stagioni, nelle quali i friulani hanno rischiato più volte la retrocessione in Serie B.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna

Allenatore: Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo

Allenatore: Giampaolo

Le quote di Udinese-Milan

I bookmakers vedono all’unanimità gli ospiti favoriti. La vittoria dell’Udinese quota tra il 3.75 e il 3.90, il pareggio tra il 3.20 e il 3.40 e la vittoria del Milan tra l’1.95 e il 2.05. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra il 2.00 e il 2.10, l’Under 2.5 tra l’1.70 e l’1.75 e il Goal tra l’1.80 e l’1.95.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

