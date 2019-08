Roma-Genoa: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match validi per la prima giornata della Serie A 2019/2020 è Roma-Genoa, che si disputa domenica 25 agosto 2019 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Stagione nuova, Roma nuova. Profonda rinnovazione in casa giallorossa, che in questa lunga estate ha vissuto l’insediamento del nuovo mister Paulo Fonseca ma, soprattutto, gli addii di Totti e De Rossi. Ma, nonostante la tensione delle prime settimane estive, a Trigoria sembra essere stato fatto un ottimo lavoro sul mercato sia per quanto riguarda i nuovi acquisti che per ciò che concerne i rinnovi. Tanti di questi sono arrivati nelle ultime settimane e si tratta perlopiù di giocatori che costituiscono l’ossatura della nuova rosa a disposizione dell’ex tecnico dello Shaktar Donetsk. In più, qualche altro colpo arriverà certamente in questi ultimi giorni di calciomercato. La rivoluzione c’è però stata anche in casa Genoa. Il Grifone – reduce da una stagione pessima dove ha rischiato fortemente la retrocessione – riparte da mister Aurelio Andreazzoli. Diversi anche i volti nuovi presenti in rosa, i quali hanno l’obiettivo di portare i rossoblu il più lontano possibile dalla zona calda della classifica.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Allenatore: Fonseca

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

Le quote di Roma-Genoa

I bookmakers sono tutti concordi nel proporre nettamente favoriti i padroni di casa. Infatti, la vittoria della Roma quota tra l’1.45 e l’1.50, il pareggio tra il 4.10 e il 4.20 e la vittoria del Genoa tra il 7.50 e l’8.00. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.70 e l’.1.80, l’Under 2.5 tra il 2.05 e il 2.15 e il Goal tra l’1.85 e l’1.90.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

