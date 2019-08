Sole cuore amore: trama, cast e anticipazioni del film di stasera in tv

Stasera 23 agosto 2019 alle 21.05 su Rai 3 andrà in onda Solo cuore amore. La pellicola è stata diretta da Daniele Vicari, regista, sceneggiatore e docente italiano noto al grande pubblico per film come Velocità massima, L’orizzonte degli eventi, Il passato è una terra straniera e Diaz – Don’t Clean Up This Blood.

Il lungometraggio dai toni drammatici, presentato nel 2016 al Festival del Cinema di Roma, segue le vicende di due donne amiche d’infanzia ma che conducono vite completamente diverse: Vale è una ballerina ed Eli lavora come barista a Roma per poter mantenere il marito e i figli. Ma qual è la sinossi di Solo cuore amore?

Sole cuore amore: trama, cast e anticipazioni del film di stasera in tv

Ogni giorno Eli si sveglia prima dell’alba e intraprende in un viaggio lungo due ore tra metropolitane e autobus per giungere in orario sul posto di lavoro. La giovane donna fa la barista in zona Tuscolana a Roma e, nonostante gli stancanti e infiniti turni, si impegna ad essere sempre gentile con i clienti che adorano le crostatine da lei fatte. Quando torna a casa, la protagonista di Sole cuore e amore è stremata ma non può licenziarsi in quanto con il suo impiego mantiene i quattro figli e il marito al momento disoccupato.

Data la complessa situazione economica, Eli sopporta il padrone e la sua maleducata moglie in attesa di tempi migliori. Unico supporto della donna è Vale, ballerina e performer che sprona sempre la sua amica d’infanzia a combattere e non scendere a compromessi. Completamente diverse nel carattere e tipo di vita, le due ragazze sono legate da un affetto profondo e dalla passione per il ballo. Come finirà Sole cuore amore?

Il cast del film

In Sole cuore amore Isabella Ragonese interpreta Eli mentre Eva Grieco è Vale. Francesco Montanari veste i panni di Mario e Francesco Acquaroli quelli di Nicola.

Hanno partecipato al film anche Giulia Anchisi nel ruolo di Bianca, Chiara Scalise in quello di Malika e Paola Tiziana Cruciana è Adele. Completano il cast Laura Riccioli e Sandra Berti nella parte della donna che piange.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it