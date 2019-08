L’uomo che non avrei mai dovuto amare: trama, cast e anticipazioni del film

Stasera 24 agosto 2019 alle 21.05 su Rai 2 andrà in onda L’uomo che non avrei mai dovuto amare. Il Tv movie del 2017 è stato diretto da Fred Olen Ray, regista noto al grande pubblico per film come La mia parola contro la sua, Duplice identità, In salute e in malattia, L’ultimo spettacolo, Sniper: Forze speciali, Uno scambio fatale, Un’ospite pericolosa e Qualcosa di magico.

Il lungometraggio ad alta tensione, il cui titolo originale è Framed by My Fiancé, racconta la storia di Jenny, giovane infermiera accusata ingiustamente di omicidio colposo a causa del fidanzato, vero colpevole, che pur di non finire in prigione incastra la sua dolce metà. Ma qual è la sinossi de L’uomo che non avrei mai dovuto amare?

L’uomo che non avrei mai dovuto amare: trama e anticipazioni del film

La bella e giovane infermiera Jenny sta vivendo una storia da fiaba con il suo adorato Daniel Hackett, talentuoso avvocato con una carriera in ascesa. Sicura di voler passare il resto della sua esistenza accanto al brillante legale, quando l’uomo le chiede di sposarlo lei accetta senza alcuna esitazione. Proprio di ritorno dal ristorante di lusso in cui è avvenuta la proposta di matrimonio succede qualcosa che sconvolge la vita di entrambi.

Daniel mentre è al volante si distrae provocando un grave incidente che coinvolge un altro veicolo. Spaventato e in preda al panico per quanto è accaduto, Hackett sposta la fidanzata, priva di sensi a causa dello scontro automobilistico, e la posiziona sul sedile del guidatore così da far ricadere tutta la colpa su di lei dato che il conducente dell’altra vettura, morto subito, era sposato con un giudice molto stimato. Jenny si risveglia in ospedale e con sua grande meraviglia scopre di essere accusata di omicidio colposo. Disperata racconta alle autorità come sono andate le cose ma tutti oramai la ritengono colpevole e la moglie della vittima, credendola responsabile della scomparsa di suo marito, progetta una crudele vendetta. Come finirà L’uomo che non avrei mai dovuto amare?

Il cast del film

In L’uomo che non avrei mai dovuto amare Katrina Bowden interpreta Jenny Fisher mentre Jason-Shane Scott è Daniel Hackett. Valynn Turkovich veste i panni di May Langford, Gerald Webb quelli di Harold Barnes e Kari Buckley è Rosa Harris. Alan Pietruszewski recita la parte di Logan, Nicole Cinaglia quella di Helen e Christopher Glenn Cannon è Michael.

Hanno partecipato al film Mark Torres nel ruolo di Parker, Stacy Ann Rose in quello di Mrs. Ann Rose e Paul Spitale che è il dottor Mitchell. Inoltre hanno recitato anche: Scott Thomas Reynolds, Dennis DiPaolo, Ashlei Schneider, Kathryn Schneider, Steve Abott, Haether Benson, Sheri Fairchild e Joe Fishel. Mark Torres è il giudice Paker e Brandi Smith è Mrs. Evans. Completano il cast de L’uomo che non avrei mai dovuto amare Jill Mack, Yvonne Stephenson e Jeff Lasky.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it