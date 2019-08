Cagliari-Brescia: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match programmati per la 1a giornata della Serie A 2019/2020 è Cagliari-Brescia, che si disputa domenica 25 agosto alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Si tratta di una partita che, nonostante non sia un big match, è molto attesa. Questo per vedere all’opera il nuovo super centrocampo del Cagliari, squadra che si è mossa ottimamente sul mercato in quest’estate. Mister Maran potrà contare su interpreti di assoluto livello quali Nandez, Rog (squalificato in questa giornata) e Nainggolan, oltre ai numerosi big rimasti in Sardegna per continuare ad innalzare il livello dei rossoblu. Questa poi sarà la stagione che porta i sardi a festeggiare il centenario della nascita del club e il mezzo secolo dallo storico scudetto e perciò ci saranno tante motivazioni per far bene. Dall’altra parte momento amarcord per il patron del Brescia Massimo Cellino, che torna nella subito nella sua Cagliari dove è ancora ricordato come uno dei migliori presidenti. Ambizioni da neopromossa per la Leonessa, la quale dovrà fare a meno dello squalificato Balotelli in questo incontro che segna il ritorno ufficiale in massima serie a otto anni dall’ultima volta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Brescia

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti

Allenatore: Maran

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

Allenatore: Corini

Le quote di Cagliari-Brescia

I bookmakers vedono nettamente favoriti i padroni di casa. La vittoria del Cagliari quota tra l’1.75 e l’1.85, il pareggio tra il 3.60 e il 3.75 e la vittoria del Brescia tra il 4.20 e il 4.75. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.95 e il 2.05, l’Under 2.5 tra l’1.80 e l’1.85 e il Goal tra l’1.80 e l’1.90.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e Now TV.

