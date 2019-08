Verona-Bologna: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

Uno dei match della 1a giornata della Serie A 2019/2020 è Verona-Bologna, che si disputa domenica 25 agosto alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

Ritorno in massima serie dopo un solo anno di assenza per il Verona, che nonostante una travagliata stagione in cadetteria è riuscito ad agguantare la promozione soltanto ai playoff. Quest’anno obbligo di salvezza per evitare il continuo sali e scendi che ha caratterizzato la storia recente dell’Hellas. Si riparte da Juric e da un mercato discreto che non ha però regalato grandi colpi, almeno per il momento. Per il Bologna pronta un’altra stagione con obiettivo primario di salvezza. Ma la squadra sta venendo costruita molto bene per evitare di rischiare troppo nella bagarre della parte destra di classifica. Poi c’è una motivazione in più, quella di giocare a tutta per rendere felice mister Mihajlovic, il quale sta curando la sua malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi e non può essere dunque al fianco dei suoi giocatori in questo avvio di stagione. E’ stato comunque detto a più riprese che il tecnico serbo non si perde nemmeno una seduta di allenamento nemmeno in questo complicato periodo.

LEGGI ANCHE: Classifica tifosi squadre Serie A: domina la Juventus, milanesi lontane

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Kumbula, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tupta

Allenatore: Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro

Allenatore: Mihajlovic

Le quote di Verona-Bologna

Per i bookmakers i favoriti sono – seppur di poco – gli ospiti. La vittoria del Verona quota tra il 3.40 e il 3.45, il pareggio tra il 3.20 e il 3.30 e la vittoria del Bologna tra il 2.20 e il 2.30. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra il 2.15 e il 2.20, l’Under 2.5 tra l’1.60 e l’1.70 e il Goal tra l’1.85 e l’1.95.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it