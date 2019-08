Inter-Lecce: probabili formazioni, quote e diretta tv-streaming

A chiudere la 1a giornata della Serie A 2019/2020 è Inter-Lecce, match che si disputa lunedì 26 agosto alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Finalmente è giunto il momento dell’esordio ufficiale sulla panchina dell’Inter per Antonio Conte. E questo avverrà contro la squadra della sua città. Momento speciale dunque per il tecnico salentino, tornato in Serie A dopo cinque anni e pronto per provare a stupire nuovamente dopo i grandi successi ottenuti sulla panchina della Juventus. I nerazzurri si stanno pian piano rifondando sul mercato e a breve l’ex CT della nazionale potrà contare su qualche altro volto nuovo. L’obiettivo primario resta quello della qualificazione in Champions League, ma i tifosi sognano già da quest’anno la conquista di qualche titolo, seppur sia difficile. Dall’altra parte troviamo un Lecce che ritorna in massima serie a sette anni di distanza dall’ultima volta. Ne ha passate tante il club salentino, dalla retrocessione in B del 2012 trasformata in doppia discesa a causa dello scandalo calcioscommesse, alla lenta risalita verso i palcoscenici più importanti. Gran merito va dato a mister Liverani, autore di un ottimo campionato cadetto da neopromosso e primo artefice della promozione di qualche mese fa.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro

Allenatore: Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Lapadula, Falco

Allenatore: Liverani

Le quote di Inter-Lecce

Bookmakers concordi nel dare come strafavoriti i padroni di casa. La vittoria dell’Inter è quotata tra l’1.20 e l’1.25, il pareggio tra il 6.10 e 6.25 e la vittoria del Lecce tra il 13.00 e il 13.50. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 tra l’1.50 e l’1.60, l’Under 2.5 tra il 2.30 e il 2.50 e il Goal tra il 2.05 e il 2.20.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

