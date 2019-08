Se mi lasci non vale: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

La settimana si apre all’insegna del buonumore con Se mi lasci non vale. La pellicola del 2016, in onda stasera 26 agosto 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stata scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, celebre regista, attore e commediografo che ha esordito al cinema recitando in alcuni film di Nanni Moretti e noto al grande pubblico per commedie come L’amico del cuore, A ruota libera, Volesse il cielo, Cose da pazzi, SMS- Sotto mentite spoglie e…E fuori nevica.

L’esilarante lungometraggio segue le vicende sentimentali di Vincenzo e Paolo, due uomini molto diversi ma uniti dalla stessa sorte: entrambi sono stati abbandonati dalle proprie compagne. Ma qual è la sinossi di Se mi lasci non vale?

Se mi lasci non vale: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Vincenzo e Paolo hanno caratteri, abitudini e stili di vita completamente diversi. I due uomini non si conoscono ma stanno vivendo un periodo sentimentale molto difficile. Entrambi infatti sono stati abbandonati dalle proprie compagne e disperati cercano una soluzione per riconquistare il cuore dell’amata. Un giorno i protagonisti di Se mi lasci non vale per caso si conoscono in un locale e, intuito subito l’umore l’uno dell’altro, stringono amicizia. Trovata una spalle su cui piangere, i due si sfogano ma nulla sembra poter colmare il vuoto lasciato dalle loro dolci metà.

Improvvisamene Vincenzo ha un’idea geniale per smettere di soffrire: vendicarsi delle donne facendole sentire sole e rifiutate proprio come hanno fatto loro. I due elaborano un piano in cui ciascuno deve conquistare la compagna dell’altro per poi, una volta innamorata, spezzarle il cuore. Paolo quindi per attirare l’attenzione di Sara, ex di Vincenzo, si finge vegano mentre l’amico indossa i panni di un ricco magnate così da affascinare Federica, donna molto attaccata ai beni materiali. Riusciranno a portare a termine la loro impresa i due protagonisti di Se mi lasci non vale?

Il cast del film

In Se mi lasci non vale Vincenzo Salemme interpreta Vincenzo mentre Paolo Calabresi è Paolo D’Ambrogio. Carlo Buccirosso veste i panni di Alberto Giorgiazzi e Carlo Giuffré quelli del padre di Paolo.

Hanno partecipato al film anche Tosca D’Aquino nel ruolo di Federica e Serena Autieri in quello di Sara Luchini. Completano il cast Veronica Mazza nella parte della collega dell’agenzia di viaggi e Mirea Flavia Stellato in quella della segretaria.

