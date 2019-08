Via dall’incubo: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un thriller che sappia tenervi con il fiato sospeso? Allora Via dall’incubo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2002, in onda stasera 26 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Michael Apted, regista inglese noto al grande pubblico per film come Il segreto di Agatha Christie, Chiamami aquila, Gorilla nella nebbia, Enigma, Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero e Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda.

Il lungometraggio ad alta tensione, il cui titolo origine è Enough, racconta la storia di Slim, bella e giovane cameriera che crede di aver trovato la felicità con Mitch, uomo apparentemente perfetto che nasconde in realtà una personalità profondamente disturbata. Ma qual è la sinossi di Via dall’incubo?

Via dall’incubo: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Slim è una bella e giovane cameriera che lavora in un piccolo locale di provincia. Un giorno un cliente la infastidisce con commenti inopportuni fino a quando giunge in sua difesa un affascinante sconosciuto di nome Mitch. La donna, colpita dal coraggioso intervento, si invaghisce del suo salvatore e ben presto tra i due nasce una storia d’amore. Convolati a nozze e nata la splendida Gracie, la coppia sembra avere una vita perfetta.

Con il passare del tempo Slim scopre che l’adorato marito non solo ha relazioni con diverse donne ma è anche un uomo estremamente possessivo e violento sia con lei che con la figlia. Sconvolta e terrorizzata, la protagonista decide di scappare via dall’incubo insieme a Gracie. Inizia così una fuga disperata tra pedinamenti, segnalazioni e inseguimenti alla ricerca di un posto sicuro in cui stare. Consapevole che Mitch non si arrenderà mai, Slim inizia a prendere lezioni di autodifesa. Riuscirà a salvare se stessa e la sua bambina?

Il cast del film

In Via dall’incubo Jennifer Lopez interpreta Slim mentre Billy Campbell è Mitch Hiller. Tessa Allen veste i panni di Gracie, Juliette Lewis quelli di Ginny e Dan Futterman è Joe.

Hanno partecipato al film anche Noah Wyle nella parte di Robbie e Fred Ward in quella di Jupiter. Completano il cast Christopher Maher nel ruolo di Phil, Janet Carroll in quello della signora Hiller e Bill Cobbs che è Jim Toller.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it