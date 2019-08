Qualcosa è cambiato: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Capolavori cinematografici come Qualcosa è cambiato non invecchiano mai. La pellicola del 1997, in onda stasera 26 agosto 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da James L. Brooks, regista statunitense noto al grande pubblico per: I Simpson, Voglia di tenerezza, Dentro la notizia – Broadcast News, Una figlia in carriera, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare e Come lo sai.

La commedia sentimentale dai toni drammatici, il cui titolo originale è As Good as It Gets, racconta la storia di un odioso scrittore con un disturbo ossessivo compulsivo che grazie all’aiuto di una cameriera, un vicino di casa e un cane compie un percorso introspettivo dall’esito insperato. Ma qual è la sinossi di Qualcosa è cambiato?

Qualcosa è cambiato: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Melvin Udall è uno scrittore di successo che vive a New York. L’artista ha un caratteraccio e soffre di un disturbo ossessivo – compulsivo che lo costringe a lavarsi continuamente le mani e a compiere altri rituali anancastici. Sempre di pessimo umore, il protagonista di Qualcosa è cambiato è un vero e proprio misantropo che detesta i neri, i gay, gli ebrei, le vecchiette e gli animali da compagnia. Caso vuole che il suo vicino di casa Simon sia omosessuale e proprio quest’ultimo, dopo aver subito un’aggressione e speso tutti i soldi per l’assicurazione sanitaria, affida il suo adorato cagnolino.

Malvin segue una rigida routine che prevede il mangiare ogni giorno nello stesso locale portandosi le posate di plastica per paura di entrare in contatto con dei germi.. Nella tavola calda in cui si reca Udall trova sempre la bella Carol, giovane cameriera single con un figlio di salute cagionevole. Proprio per assistere al suo piccolo malato, la donna lascia il lavoro cosa che però sconvolge le abitudini dell’odioso scrittore. Per risolvere il problema, l’artista manda a sue spese un medico a casa di Carol. Nel frattempo Melvin inaspettatamente si affeziona al cagnolino e tra alti e bassi stringe un rapporto di amicizia con Simon. Tra imprevisti, viaggi, confessioni e important rivelazioni Udall scoprirà che da quando ha conosciuto queste persone in lui qualcosa è cambiato.

Il cast del film

In Qualcosa è cambiato Jack Nicholson interpreta Melvin Udall mentre Helena Hunt è Carol Connelly. Greg Kinnear veste i panni di Simon Bishop, Cuba Gooding Jr quelli di Frank Sachs e Skeet Ulrich è Vincent Lopiano. Inoltre Shirley Knight recita la parte di Beverly Connelly, Yeardley Smith quella di Jackie Simpson e Lupe Ontiveros è Nora Manning.

Hanno partecipato al film anche Bibi Osterwald nel ruolo della vicina di casa, Ross Bleckner in quello di Carlo e Brian Doyle-Murray che è il vicino John. Missi Pyle veste i panni della cameriera al Cafe 24, Shane Black quelli di Brian e Peter Jacobson è l’uomo al tavolo. Lisa Edelstein è la donna al tavolo e Jesse James è Spencer Connelly. Fanno parte del cast di Qualcosa è cambiato anche Jamie Kennedy e Justin Herwick che interpretano due amici di Vincent, John F. O’Donohue che ricopre il ruolo di Ray e Laerence Kasdan che è Green. Julia Benz è la receptionista e Harold Ramis è il dottor Martin Bettes. Infine Jimmy Workman veste i panni di Sean e Tom McGowan quelli del maitre.