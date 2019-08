Fiction autunno 2019: Rai e Mediaset, ecco i palinsesti tv dei canali

Fan delle serie televisive rallegratevi, tanti nuove fiction sono in programma per l’autunno 2019. Lino Guanciale, Vanessa Incontrada, Alessandro Borghi, Vittoria Puccini e tanti altri volti noti dello spettacolo torneranno sul piccolo schermo per la gioia di milioni di persone.

Thriller, commedie sentimentali, emozionanti storie, c’è ne è per tutti i gusti. Non mancheranno poi sequel, spin-off e telefilm nuovi di zecca che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Ma vediamo insieme quali fiction andranno in onda nell’autunno 2019!

Serie televisive autunno 2019: Rai, ecco i palinsesti tv dei canali

La Rai per l’autunno 2019 ha in serbo tante fiction italiane e internazionali che hanno riscosso molto successo lo scorso anno e lasciato milioni di fan in attesa di sviluppi futuri. Su Rai 1 andranno in onda le seguenti fiction:

Terza stagione de I Medici

L’amica geniale 2

La vita promessa 2

La guerra è finita

Ognuno è perfetto

Pezzi Unici

La strada di casa 2

Vivi e lascia vivere

Angela

Vite in fuga

Gli orologi del diavolo

Bella da morire

Io ti cercherò

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Il commissario Ricciardio

Rocco Schiavone 3

Don Matteo 12

Ma le fiction trasmesse su Rai 1 in autunno 2019 non finiscono qui e infatti ci saranno:

Un passo dal cielo 5

Nero a metà 2

Il paradiso delle signore Daily 2

Oltre alle serie televisive verranno trasmesse:

I ragazzi dello Zecchino d’oro (film tv)

Enrico Piaggio (lungometraggio)

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio (docufiction)

Storia di Nilde(docufiction)

Piazza Fontana.Io Ricordo (docufiction)

Approderanno invece su Rai 2:

Il cacciatore 2

Volevo fare la rockstar

Mare fuori

Le fiction di Rai 3 previste per l’ autunno 2019 sono:

Un posto al sole

Dottori in corsia 2019 – Ospedale pediatrico Bambin Gesù

Boez. Andiamo via

Infine su Raiplay sarà possibile seguire:

Il nido

Passeggeri notturni

Serie televisive 2019: Mediaset, i palinsesti tv dei canali

Come la Rai, anche Mediaset ha una lunga lista di fiction, trasmissioni d’intrattenimento in programma per l’autunno 2019.

Su Canale 5 andranno in onda le seguenti trasmissioni televisive:

Tú sí que vales

C’è posta per te

Amici

Temptation Island Vip

Grande Fratello Vip

Live: Non è la D’Urso

Amici Vip

Eurogames

Le fiction invece trasmesse in autunno 2019 su Canale 5 saranno:

L’isola di Pietro 3

Rosy Abate 2

Made in Italy

Oltre la soglia

Il processo

Fratelli Caputo

Scomparsi

Giustizia per tutti

Su Italia 1 poi approderanno:

Le Iene

Colorado

Diego Abatantuono

Freedom – Oltre il confine

Low Cost

La Pupa e il Secchione

Social

Infine nei prossimi mesi su Rete 4 andranno in onda:

Quarta Repubblica

CR4: La repubblica delle donne

Dritto e Rovescio

Quarto Grado

Come soap invece:

Il Segreto

Una vita

