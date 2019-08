Chicago Fire 6: trama, cast e anticipazioni di stasera 27 agosto 2019

Oggi 27 agosto 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Chicago Fire 6. La serie televisiva statunitense, prodotta da Dick Wolf e ideata da Michael Brandt e Derek Hass, approda ad un nuovo appuntamento con due emozionanti episodi.

Anche questa settimana quindi seguiremo la coraggiosa squadra di pompieri e paramedici della caserma 51 alle prese con rischiose missioni di salvataggio e emergenze sempre diverse da gestire. Ma quali pericoli dovranno affrontare stasera i protagonisti di Chicago Fire?

Chicago Fire 6: trama e anticipazioni di stasera 27 agosto 2019

Nel primo episodio della nuova puntata di Chicago Fire 6, intitolato Il più forte tra noi, Otis, uscito dalla convalescenza, è pronto per tornare nella squadra operativa. Tuttavia Kidd non vuole lasciare il posto di conducente del camion a Brian e allora Casey propone loro di fare una gara.

Nel frattempo mentre Severide e Boden ricevono un pacco dopo aver salvato una ragazza coinvolta in un grave incidente d’auto, Bria non sa come prepararsi all’imminente ballo scolastico e chiede aiuto a Dowson.

Anticipazioni episodio Un leader senza rivali di stasera 27 agosto 2019

La puntata di Chicago Fire 6 si concluderà con Un leader senza rivali. Kelly scopre che una sua ex fiamma è tornata in città per perché ha bisogno del suo aiuto.

Intanto Herrmann litiga con un collega salvo poi pentirsene quando scopre che l’uomo è morto. Casey e Severide spingono Boden ad accettare il posto da Commissario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Chicago Fire 6: il cast

In Chicago Fire 6 Jesse Spencer interpreta Matthew Casey mentre Taylor Kinney è Kelli Severide. Monica Raymund veste i panni di Gabriela Dawson, Eamonn Walker quelli di Wallace Boden e David Eigenberg è Christopher Herrmann. Inoltre Yuri Sardarov recita la parte di Otis, Joe Minoso quella di Joe Cruz e Christian Stolte è Randall McHolland.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Kara Killmer nel ruolo di Sylvie Brett, Miranda Rae Mayo in quello di Stella Kidd e Annie Ilonzeh che interpreta Emily Foster. Completano il cast Treat Williams nei panni di Benny Severide, Robyn Coffin in quelli di Cindy Herrmann, Randy Flager che è Capp, Anthony Ferraris nella parte di Tony, Jeff Lima in quella di Leon Cruz, Melissa Ponzio nel ruolo di Donna Robbins e Gordon Clapp in quello del cappellano Orlovsky.

