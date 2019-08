Professore per amore: trama, cast e anticipazioni del film. Stasera in tv

Siete in cerca di una divertente commedia sentimentale? Allora Professore per amore potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2014, in onda stasera 27 agosto 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Marc Lawrence, regista noto al grande pubblico per film come Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi, Scrivimi una canzone, Che fine hanno fatto i Morgan? e Noelle.

Il lungometraggio, titolo originale The Rewrite, racconta la storia di uno scrittore che dopo un successo clamoroso non ha più avuto fortuna e per esigenze economiche è costretto ad accettare un lavoro come docente universitario. Ma qual è la sinossi di Professore per amore?

Professore per amore: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Keith Michaels è un affascinante scrittore e sceneggiatore che nel 1998 ha raggiunto l’apice del successo vincendo l’Oscar. L’artista, che sembrava destinato ad una lunga e scintillante carriera, in realtà dopo aver conquistato la celebre statuetta non ha avuto più fortuna. Nonostante gli sforzi, le sue nuove opere non vengono apprezzate e proprio a causa dei continui fallimenti si ritrova in difficili condizioni economiche.

Esasperato e in cerca di un lavoro, Keith accetta di tenere un corso di scrittura all’università di Binghamton nello stato di New York pur considerando l’insegnamento inutile. Interessato solo al denaro e non di certo professore per amore, Michaels è determinato a fare il minimo indispensabile per ottenere lo stipendio. Tuttavia lo sceneggiatore giorno dopo giorno si appassiona al proprio mestiere anche per merito di un’allieva che, con due figlie a cui badare e mille impegni lavorativi, continua ad impegnarsi per diventare una grande scrittrice.

Il cast del film

In Professore per amore Hugh Grant interpreta Keith Michaels mentre Marisa Tomei è Holly Carpenter. Bella Heathcote veste i panni di Karen e Allison Janney quelli di Mary Weldon.

Hanno partecipato al film anche J. K. Simmons nel ruolo di Lerner e Christ Elliott in quelli di Jim. Completano il cast Caroline Aaron nella parte di Ellen e Aja Naomi King in quella di Rosa.

